پخش مستند «کلاشینکف های آمریکایی» از شبکه یک سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، مجموعه مستند «کلاشینکف های آمریکایی» تلاش می‌کند به شبهات مطرح شده درباره جنگ ایران و عراق پاسخ دهد.

داود مرادیان کارگردان این مستند در توضیحاتی گفت: بخشی از اسناد «کلاشینکف های آمریکایی» به صورت پراکنده است که وقتی آنها را کنار هم می‌چینید مخاطب را به تحلیل می‌رساند. بخشی از این اسناد از آرشیو ملی انگلستان به دست آمده است که به‌تازگی منتشر شده است.

وی اضافه کرد: بخشی دیگر مصاحبه‌های شبکه الجزیره با فرماندهان و ژنرال‌های صدام است که حرف‌های آنان در کنار ادعاهای بعضی‌ها در داخل کشور یا سلطنت‌طلب‌ها قرار می‌گیرد.

این کارگردان ادامه داد: نزدیک به هفت ماه تحقیق و پژوهش داشتیم که توسط یک گروه کامل پژوهشی انجام شد. مستند «کلاشینکف های آمریکایی» که تولید مشترک مرکز فیلم و نمایش بسیج و مرکز مستند سوره است، در پنج قسمت از فردا ۶ مهر هر شب بعد از سریال «ایلدا» از شبکه یک سیما پخش می شود. بازپخش این مستند هم روز بعد قبل از خبر ساعت ۹ صبح خواهد بود.

عوامل ساخت این مستند عبارتند از سر تیم پژوهش سمیه عظیمی ستوده، سرتیم ترجمه محمدعلی معین، سرتیم پژوهش اسناد محمد مظفرپور، تدوین عباس مرادیان، طاهر آجرلو، گرافیک طاهر آجرلو، تصویربردار مصاحبه‌ها محمدعلی هاشمیان و مدیر تولید عباس مرادیان و بشیر ادهمی.