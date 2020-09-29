به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است، گفت: تست کرونایی سه هزار و ۱۶۹ نفر تاکنون براساس یافتههای آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: ۳۹۴ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.
قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته سه نفر در استان زنجان بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا جان باختهاند، گفت: در مجموع تاکنون ۵۰۵ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان زنجان، جان خود را از دست دادهاند.
به گفته وی، از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز سه هزار و ۷۷۲ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شدهاند.
قزلباش گفت: تاکنون ۱۱ هزار و ۴۲۶ نفر بهدلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان زنجان نمونهبرداری و بستری شدهاند.
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