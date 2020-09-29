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۸ مهر ۱۳۹۹، ۲۱:۱۹

معاون استاندار کرمانشاه:

فاز اول طرح مسکن اقدام ملی دولت آباد به زودی آغاز می‌شود

فاز اول طرح مسکن اقدام ملی دولت آباد به زودی آغاز می‌شود

کرمانشاه- معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: فاز اول طرح مسکن اقدام ملی دولت آباد به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سالاری معاون عمرانی در نشست بررسی مشکلات طرح اقدام ملی شهرک دولت آباد که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی شامگاه امروز سه شنبه در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: ساخت مسکن ارزان قیمت برای شهروندان فاقد مسکن یکی از اولویت‌های اصلی دولت تدبیر و امید است که در قالب طرح اقدام ملی دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه نیز با توجه به نیازی که در حوزه مسکن وجود دارد، در قالب این طرح چندین مجموعه مسکونی در شهر کرمانشاه و دیگر شهرهای استان این موضوع دنبال می‌شود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه عنوان کرد: یکی از این پروژه‌ها مجموعه هزار و ۵۰۰ واحدی مسکن اقدام ملی دولت آباد است که بخشی از زمین آن متعلق به بنیاد مستضعفان است و خوشبختانه فتاح با اجرای پروژه در قالب طرح اقدام ملی موافقت کرده است و هماهنگی‌های نهایی در حال انجام است.

وی افزود: ۴۷ هکتار دیگر این محدوده نیز تجهیز کارگاه و طراحی نقشه آغاز می‌شود و به زودی عملیات اجرای فاز اول رسماً آغاز می‌شود.

کد مطلب 5036473

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    نظرات

    • علی IR ۲۳:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      برای استفاده بهینه از زمین و افزایش بهره وری سازه ها مسکن ملی را در تعداد طبقات زیاد بسازیم عرضه هم بیشتر شود، معماری و ساختار فیزیکی آیرودینامیکی برج مهم است برای مقاومت در برابر طوفان و زیبایی بصری

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