به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سالاری معاون عمرانی در نشست بررسی مشکلات طرح اقدام ملی شهرک دولت آباد که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی شامگاه امروز سه شنبه در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: ساخت مسکن ارزان قیمت برای شهروندان فاقد مسکن یکی از اولویت‌های اصلی دولت تدبیر و امید است که در قالب طرح اقدام ملی دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه نیز با توجه به نیازی که در حوزه مسکن وجود دارد، در قالب این طرح چندین مجموعه مسکونی در شهر کرمانشاه و دیگر شهرهای استان این موضوع دنبال می‌شود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه عنوان کرد: یکی از این پروژه‌ها مجموعه هزار و ۵۰۰ واحدی مسکن اقدام ملی دولت آباد است که بخشی از زمین آن متعلق به بنیاد مستضعفان است و خوشبختانه فتاح با اجرای پروژه در قالب طرح اقدام ملی موافقت کرده است و هماهنگی‌های نهایی در حال انجام است.

وی افزود: ۴۷ هکتار دیگر این محدوده نیز تجهیز کارگاه و طراحی نقشه آغاز می‌شود و به زودی عملیات اجرای فاز اول رسماً آغاز می‌شود.