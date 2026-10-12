به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتحی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی تشکیل کارگروه ویژه مرزی شهرستان سلماس اظهار کرد:کارگروه ویژه مرزی با هدف تسریع در آماده ‌سازی زیرساخت ‌های پایانه مرزی کوزه‌ رش، بهسازی مسیر تردد مسافران و توسعه امکانات مورد نیاز برای فعالیت این گذرگاه بین‌المللی تشکیل شده است.

وی افزود: در همین راستا، احداث سایت موقت پایانه مرزی طی روزهای آینده آغاز خواهد شد و تقویت و افزایش سازه‌های موقت موجود نیز با هدف تامین امکانات مورد نیاز، تسهیل تردد مسافران و جلوگیری از بروز مشکلات در دوره انتقال به ساختمان‌های دائمی پایانه در دستور کار قرار دارد.

فرماندار سلماس با تاکید بر ضرورت آماده ‌سازی همزمان زیرساخت‌های خدماتی و ارتباطی بیان کرد: اجرای عملیات آبرسانی، گازرسانی و ایجاد زیرساخت فیبر نوری، محوطه‌سازی و بهسازی مسیرهای تردد و عبور و مرور مسافران از جمله اقداماتی است که برای راه‌اندازی سایت موقت پیگیری می‌شود.

فتحی همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد مسیر ارتباطی در سمت ترکیه گفت: احداث راه از شهر باش ‌قلعه ترکیه به سمت مرز کوزه‌ رش سلماس و گلینجک در استان وان از موضوعات مهم در روند توسعه این گذرگاه است و بر اساس توافق انجام‌ شده در دیدار وزیران کشور دو کشور، طرف ترکیه ‌ای متعهد شده است زیرساخت‌های مربوط به محدوده خود را تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی به بهره‌برداری برساند.

وی با بیان اینکه توسعه این گذرگاه نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان است، افزود: تمامی ظرفیت‌ ها و امکانات شهرستان برای آماده‌ سازی، توسعه و تجهیز پایانه مرزی کوزه ‌رش به کار گرفته می‌شود تا زیرساخت‌ های مورد نیاز برای تسهیل تردد مسافران و فعالیت این مرز فراهم شود.

فتحی با اشاره به برنامه بلندمدت توسعه این پایانه مرزی اظهار کرد: طرح جامع پایانه مرزی کوزه‌رش سال گذشته در شورای ساماندهی مرزهای استان و با پیگیری استاندار آذربایجان غربی به تصویب رسیده است و با آغاز اقدامات اجرایی از سوی طرف مقابل، عملیات مربوط به اجرای طرح جامع در سمت ایران نیز وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تکمیل سایر زیرساخت‌های موردنیاز نیز در حال پیگیری است، گفت: تأمین فیبر نوری، گاز و آب موردنیاز مجموعه مرزی در برنامه دستگاه‌های مسئول قرار دارد و هماهنگی‌های لازم برای تکمیل این بخش‌ها در دست انجام است.

پایانه مرزی کوزه‌رش در شهرستان سلماس به‌عنوان چهارمین گذرگاه مرزی آذربایجان غربی با ترکیه، از ظرفیت‌های مهم توسعه مبادلات تجاری، تردد مسافران و رونق اقتصادی منطقه به شمار می‌رود. در هفته‌های اخیر نیز مسئولان استانی و ملی بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌های این مرز و هماهنگی با طرف ترکیه‌ای تاکید کرده‌ اند.