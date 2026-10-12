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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

«سیریوم»: لغو پروازها در فرودگاه ریاض ادامه دارد

«سیریوم»: لغو پروازها در فرودگاه ریاض ادامه دارد

در پی ضربات سنگینی که نیروهای مسلح یمن به فرودگاه های عربستان وارد آورده اند لغو پروازها در فرودگاه ریاض همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، داده های پایگاه سیریوم حاکی از آن است که بیش از ۹۹ درصد از پروازهای فرودگاه ریاض که قرار بود روز گذشته انجام شوند لغو شدند.

همچنین گزارش شده که قرار است ۶۰ درصد از پروازهای امروز دوشنبه در این فرودگاه نیز لغو شوند.

پایگاه فلایت رادار گزارش داده بود که فرودگاه ملک خالد در ریاض برای ۲۴ ساعت دیگر تعطیل خواهد بود.

بر اساس این گزارش، این تصمیم بعد از حملات موفقیت آمیز نیروهای مسلح یمن علیه فرودگاه های عربستان به ویژه فرودگاه ملک خالد اتخاذ شده است.

عربستان اعلام کرد که در حمله به این فرودگاه ۱۳ تن کشته و ۳۰۹ تن دیگر زخمی شده اند. حملات نیروهای مسلح یمن علیه عربستان در واکنش به تجاوزات وحشیانه این کشور علیه استان های مختلف یمن و کشتار غیرنظامیان صورت می گیرد.

همچنین روز گذشته اعلام شد که ترمینال چهار مسافری فرودگاه ملک خالد هدف قرار گرفت و دچار آتش سوزی شد.

کد مطلب 6975329

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