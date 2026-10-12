به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آمار نیم‌سال اول سال جاری، ۴۹ درصد افراد بالای ۱۸ سال شهرستان دیّر دچار اضافه‌وزن و چاقی هستند که این رقم در زنان ۵۶ درصد و در مردان ۴۰٫۶ درصد است.

وی افزود: همچنین ۲۷.۲ درصد دانش‌آموزان شامل ۲۵.۳ درصد دختران و ۲۹.۲ درصد پسران نیز با مشکل اضافه وزن و چاقی مواجه‌اند.

ناظمیان‌پور با اشاره به نقش چاقی در بروز بیماری‌ها افزود: چاقی عامل خطر مهم بیماری‌های قلبی‌عروقی، دیابت و فشار خون است و کاهش وزن به هر میزان بر سلامت اثرگذار است، و کنترل وزن و پیشگیری از چاقی یکی از مسائل مهم جامعه امروزی است که تلاش برای دستیابی به جامعه سالم تر را نتیجه بخش می کند.

شریفه ضمیری، کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر نیز با تأکید بر نقش تغذیه در پیشگیری از چاقی اظهار داشت: مصرف غذاهای ناسالم و کم‌تحرکی رو به افزایش است و این موضوع به‌ویژه در کودکان و نوجوانان نگران‌کننده است؛ کاهش مصرف نوشابه، آبمیوه‌های صنعتی، شیرینی، فست‌فود و غذاهای پرچرب و جایگزینی نان‌های سفید و غلات تصفیه‌شده با غلات کامل وسبوس‌دار، همراه با فعالیت بدنی کافی توصیه می‌شود.

وی افزود: تغییر عادات غذایی باید آهسته و گام‌به‌گام انجام شود و کاهش حجم غذا در هر وعده و افزایش وعده‌های کم‌حجم، تا رسیدن به عادت غذایی سالم، مؤثر است.