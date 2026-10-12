جامعه واقفان مدال رسول(ص) بزرگتر شد؛ این بار دانشمندی از ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ترویج و ارتباطات بنیاد مصطفی(ص)، پروفسور تونر در سال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از ۳ برگزیده جایزه مصطفی(ص) معرفی شد و بر اساس اساسنامة جایزه، بخش نقدی این جایزه یعنی ۵۰۰ هزاردلار بین وی و دو برگزیده دیگر تقسیم شد.

اکنون این دانشمند حوزه مهندسی زیست‌پزشکی خواستار وقف مبلغ نقدی این جایزه، مشترکاً برای حمایت از دانشمندان جوان در قالب مدال رسول (ص) و نیز برای اهدای گرنت (پژوهانه) پژوهشگران جوان شده است.

پیش از پروفسور تونر پروفسور اوگور شاهین، امید فرخ‌زاد و وهاب میررکنی برگزیدگان به ترتیب سال‌های ۱۳۹۸، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴ جایزه مصطفی(ص)، بخش نقدی جایزه خود را برای تأسیس و ادامه مدال رسول(ص) اهدا کرده بودند.

مهمت تونر (متولد ۱۹۵۸)، دانشمند ترکیه‌ای‌الاصل و استاد مهندسی زیست‌پزشکی دانشکده پزشکی هاروارد است که سال ۱۴۰۴ برای توسعه سامانه‌های نانومیکروفلویدیک برگزیده ششمین دوره جایزه مصطفی(ص) شد؛ فناوری‌ای که با جداسازی سلول‌های سرطانی در گردش خون، امکان شناسایی زودتر بیماری، بررسی روند درمان و طراحی درمان‌های دقیق‌تر را فراهم می‌کند.

نگاهی به مدال رسول(ص)

مدال رسول(ص) برای دانشمندان زیر ۴۰ سال ساکن کشورهای اسلامی با وقف جوایز نقدی برگزیدگان دوره‌های مختلف جایزه مصطفی(ص)؛ یعنی پروفسور اوگور شاهین، امید فرخ‌زاد و وهاب میررکنی شکل گرفت و اولین دوره آن با نام مدال دانشمندان جوان سال ۱۴۰۴ و همزمان با ششمین دوره جایزه مصطفی(ص) برگزار شد.

این مدال به اثرهای تأثیرگذار در حوزه‌های علوم و فناوری پزشکی و زیستی، علوم مهندسی و پایه، علوم رایانه اعطا خواهد شد و دانشمندان جوان کشورهای اسلامی، می‌توانند نامزد دریافت این مدال شوند.

صاحب اثرهای علمی باید توسط شخص ثالث علمی و فناوری شامل دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، انجمن‌ها و مراکز علمی و فناوری برجسته، شخصیت‌های علمی نظیر دانشمندان و پژوهشگران، فرهنگستان های علوم و یا پارک‌های علم و فناوری معرفی شوند.

مبنای سن ۴۰ سال، پایان سالی است که این مدال اهدا خواهد شد؛ یعنی سال ۲۰۲۶ و دانشمندان متولد سال ۱۹۸۷ و بعد از آن شرایط سنی نامزد شدن در این مدال را دارند.

این جایزه غیر از مدال و لوح تقدیر شامل ۱۰ هزار دلار مبلغ نقدی برای برگزیدگان هست. مدال رسول(ص) در راستای تشویق دانشمندان جوان جهان اسلام و ارج نهادن به دستاوردهای تأثیرگذار آنها، به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی نسل جوان نخبه شکل گرفته است.