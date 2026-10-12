نظارت مستمر بر نحوه بهره برداری از اراضی کشاورزی خوزستان در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در خصوص اقدامات انجام شده در سه‌ماهه دوم سال جاری اظهار کرد: در این بازه زمانی از یک‌هزار و ۲۲۵ طرح واگذاری اراضی ملی و دولتی با سطحی بیش از ۵۹ هزار هکتار بازدید صورت گرفت.

وی افزود: هدف از این نظارت‌ها ارزیابی میزان پیشرفت طرح‌ها، انطباق فعالیت‌های اجرایی با برنامه‌های مصوب و شناسایی موانع یا انحرافات احتمالی در مسیر بهره‌برداری از این اراضی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه استفاده صحیح از اراضی واگذار شده مستلزم اجرای تعهدات طبق زمان‌بندی دقیق است ادامه داد: هرگونه تأخیر غیرموجه یا انحراف از موضوع واگذاری می‌تواند موجب بلااستفاده ماندن زمین و اتلاف منابع ارزشمند ملی شود.

سلطانی کاظمی بیان کرد: نظارت مستمر و هدفمند، زمینه بهره‌برداری بهینه از اراضی ملی را فراهم می‌کند و موجب می‌شود این منابع در مسیر تولید و رشد اقتصادی استان قرار گیرند.

وی تأکید کرد: صیانت از اراضی تنها به مرحله واگذاری محدود نمی‌شود و پیگیری مستمر روند اجرای طرح‌ها، بخش جدایی‌ناپذیر مدیریت صحیح منابع است.