چشم انداز اوضاع در عراق مبهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کروکردر این زمینه گفت : با اینکه گاهی شرایط ناامید کننده به نظر می رسد، اما علائمی از بهبود وضعیت هم وجود دارد.

سفیر آمریکا در بغداد همچنین اوضاع عراق را بویژه در بعد امنیتی مشکل توصیف کرد و افزود: عراقی ها هم ناامید شده اند، اما آنها به سختی در مقابل مشکلات ناشی از ناامنی ایستاده اند.

وی همچنین خبر داد که طیف های مختلف عراقی درباره یک توافق در زمینه تولید نفت در این کشور و تقسیم منابع، بسیار به هم نزدیک شده اند.

او بار دیگر ایران و سوریه را متهم کرد که که نقش سازنده ای در عراق ایفا نمی کنند و اعلام کرد که آمریکا آنچه را که ممکن است در صورت خروج نیروهایش در این کشور اتفاق بیفتد، بررسی کرده است.

کروکر در پایان تاکید کرد : تقویت نیروهای آمریکایی برای پیشبرد امور امنیتی در بخش هایی از بغداد و در استان الانبار مقر و پناهگاه القاعده بوده است.