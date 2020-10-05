به گزارش خبرگزاری مهر، «ویچسلاو والودین» رئیس دومای دولتی روسیه طی تماسی تلفنی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفتگو و رایزنی کرد.

والودین در ابتدای این تماس بر توسعه همکاری پارلمانی ایران و روسیه تأکید کرد و گفت: امیدواریم با فراهم شدن شرایط بهداشتی، شاهد تبادل هیات­های پارلمانی میان مجالس دو کشور باشیم.

وی در ادامه، همکاری­‌های متنوع ایران و روسیه را بخش مهمی از روابط فیمابین دانست و افزود: پارلمان روسیه آمادگی لازم برای کمک به تسهیل روابط در تمامی زمینه­‌ها را با جمهوری اسلامی ایران دارد.

رئیس دومای دولتی روسیه در پایان با اشاره به تشدید درگیری­‌های ارمنستان و آذربایجان بر سر موضوع قره‌­باغ، گفت: همچون شما معتقد هستیم که باید این درگیری بصورت مسالمت­آمیز و از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل شود.

محمدباقر قالیباف نیز در این تماس تلفنی با اشاره به گذشت چند ماه از فعالیت مجلس یازدهم، گفت: دوره پیشِ­رو فرصت مغتنمی برای ایران و روسیه است که روابط پارلمانی خود را توسعه ببخشند و همکاری­‌های فیمابین را شتاب دهند.

وی افزود: تداوم گفتگوی تهران - مسکو، هم در حوزه­ منطقه‌­ای و هم در حوزه­ی بین‌­المللی تأثیرگذار خواهد بود و ما از استمرار گفتگوهای سازنده دو کشور استقبال می‌­کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط پیش‌­آمده­ ناشی از شیوع ویروس کرونا، گفت: همه­‌گیری کرونا برخی همکاری‌­های دو طرف را تحت ­تأثیر قرار داده است اما در شرایط حاضر انتظار داریم با رعایت پروتکل­‌های بهداشتی این همکاری­‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

قالیباف در پایان تشدید تنش­‌های ارمنستان و آذربایجان را نگران­‌کننده خواند و گفت: باید تلاش کنیم که درگیری‌­­ها متوقف شود و طرفین با گفتگو به مناقشات موجود پایان دهند.

طرفین در این تماس تلفنی بر اهمیت ساز و کار کمیسیون عالی مشترک پارلمانی دو کشور تأکید کردند.