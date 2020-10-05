به گزارش خبرگزاری مهر، «ویچسلاو والودین» رئیس دومای دولتی روسیه طی تماسی تلفنی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفتگو و رایزنی کرد.
والودین در ابتدای این تماس بر توسعه همکاری پارلمانی ایران و روسیه تأکید کرد و گفت: امیدواریم با فراهم شدن شرایط بهداشتی، شاهد تبادل هیاتهای پارلمانی میان مجالس دو کشور باشیم.
وی در ادامه، همکاریهای متنوع ایران و روسیه را بخش مهمی از روابط فیمابین دانست و افزود: پارلمان روسیه آمادگی لازم برای کمک به تسهیل روابط در تمامی زمینهها را با جمهوری اسلامی ایران دارد.
رئیس دومای دولتی روسیه در پایان با اشاره به تشدید درگیریهای ارمنستان و آذربایجان بر سر موضوع قرهباغ، گفت: همچون شما معتقد هستیم که باید این درگیری بصورت مسالمتآمیز و از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل شود.
محمدباقر قالیباف نیز در این تماس تلفنی با اشاره به گذشت چند ماه از فعالیت مجلس یازدهم، گفت: دوره پیشِرو فرصت مغتنمی برای ایران و روسیه است که روابط پارلمانی خود را توسعه ببخشند و همکاریهای فیمابین را شتاب دهند.
وی افزود: تداوم گفتگوی تهران - مسکو، هم در حوزه منطقهای و هم در حوزهی بینالمللی تأثیرگذار خواهد بود و ما از استمرار گفتگوهای سازنده دو کشور استقبال میکنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط پیشآمده ناشی از شیوع ویروس کرونا، گفت: همهگیری کرونا برخی همکاریهای دو طرف را تحت تأثیر قرار داده است اما در شرایط حاضر انتظار داریم با رعایت پروتکلهای بهداشتی این همکاریها با سرعت بیشتری ادامه یابد.
قالیباف در پایان تشدید تنشهای ارمنستان و آذربایجان را نگرانکننده خواند و گفت: باید تلاش کنیم که درگیریها متوقف شود و طرفین با گفتگو به مناقشات موجود پایان دهند.
طرفین در این تماس تلفنی بر اهمیت ساز و کار کمیسیون عالی مشترک پارلمانی دو کشور تأکید کردند.
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