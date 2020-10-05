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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۹

قالیباف:

باید تلاش کنیم درگیری­­‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان متوقف شود

باید تلاش کنیم درگیری­­‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان متوقف شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تشدید تنش های ارمنستان و آذربایجان نگران کننده است، باید تلاش کنیم که درگیری‌ها متوقف شود و طرفین با گفتگو به مناقشات موجود پایان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ویچسلاو والودین» رئیس دومای دولتی روسیه طی تماسی تلفنی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفتگو و رایزنی کرد.

والودین در ابتدای این تماس بر توسعه همکاری پارلمانی ایران و روسیه تأکید کرد و گفت: امیدواریم با فراهم شدن شرایط بهداشتی، شاهد تبادل هیات­های پارلمانی میان مجالس دو کشور باشیم.

وی در ادامه، همکاری­‌های متنوع ایران و روسیه را بخش مهمی از روابط فیمابین دانست و افزود: پارلمان روسیه آمادگی لازم برای کمک به تسهیل روابط در تمامی زمینه­‌ها را با جمهوری اسلامی ایران دارد.

رئیس دومای دولتی روسیه در پایان با اشاره به تشدید درگیری­‌های ارمنستان و آذربایجان بر سر موضوع قره‌­باغ، گفت: همچون شما معتقد هستیم که باید این درگیری بصورت مسالمت­آمیز و از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل شود.

محمدباقر قالیباف نیز در این تماس تلفنی با اشاره به گذشت چند ماه از فعالیت مجلس یازدهم، گفت: دوره پیشِ­رو فرصت مغتنمی برای ایران و روسیه است که روابط پارلمانی خود را توسعه ببخشند و همکاری­‌های فیمابین را شتاب دهند.

وی افزود: تداوم گفتگوی تهران - مسکو، هم در حوزه­ منطقه‌­ای و هم در حوزه­ی بین‌­المللی تأثیرگذار خواهد بود و ما از استمرار گفتگوهای سازنده دو کشور استقبال می‌­کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط پیش‌­آمده­ ناشی از شیوع ویروس کرونا، گفت: همه­‌گیری کرونا برخی همکاری‌­های دو طرف را تحت ­تأثیر قرار داده است اما در شرایط حاضر انتظار داریم با رعایت پروتکل­‌های بهداشتی این همکاری­‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

قالیباف در پایان تشدید تنش­‌های ارمنستان و آذربایجان را نگران­‌کننده خواند و گفت: باید تلاش کنیم که درگیری‌­­ها متوقف شود و طرفین با گفتگو به مناقشات موجود پایان دهند.

طرفین در این تماس تلفنی بر اهمیت ساز و کار کمیسیون عالی مشترک پارلمانی دو کشور تأکید کردند.

کد مطلب 5040913
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • علی IR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
      0 0
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      ایران و روسیه می توانند نقش میانجیگری را در منازعه قره باغ ایفا کنند قدرت نرم ما افزایش یابد، نخست باید طرفین آتش بس اعلام کنند، البته برقراری کمیسیون سازش یا برقراری رفراندوم در قره باغ نیز راه کشاست
    • علی IR ۱۶:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
      0 0
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      مطابق منشور سازمان ملل متحد قطعنامه موخر شورای امنیت قطعنامه مقدم را باطل یا در حدود قطعنامه جدید اصلاح میکند، در شورا قطعنامه جدید باید تصویب شود تاکیید به حل و فصل مسالمت آمیز بکند نه خروج ارمنستان
    • مجتبی IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      روشن جواداف که فرماندهی صدها رزمنده داوطلب برای آزادی قره‏ باغ را برعهده داشت، معتقد بود که در صورت آتش ‏بس، قره ‏باغ برای همیشه از کشور جدا خواهد شد. اما حیدر‏علی‏ اف برای تثبیت حاکمیت خود، به آتش ‏

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