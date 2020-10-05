کمبود آب مهمترین مشکل پارک ملی توران شاهرود است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری غروب دوشنبه در نشست بررسی مشکلات پارک ملی توران شاهرود به میزبانی فرمانداری ضمن بیان اینکه مهمترین دغدغه و مشکل این منطقه حفاظت شده و ایستگاه محیط زیست، تأمین آب است، بیان کرد: کنون تأمین آب این پارک به وسیله حمل با تانکر از فاصله ۴۰ کیلومتری انجام می‌شود و این آب به ۳۰ منبع در منطقه منتقل شده و این جابجایی از کیفیت آب می‌کاهد.

وی افزود: پوشش گیاهی منطقه به دلیل کمبود آب ضعیف شده است لذا می‌طلبد مسئولان ذی‌ربط چاه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌های این منطقه را لایروبی و احیا کنند.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه نهضت نهال کاری و ایجاد پوشش گیاهی مناسب با منطقه بر اساس یک طرح جامع چند ساله باید مورد توجه جدی قرار گیرد، ابراز کرد: بررسی و مطالعات لازم برای اجرای طرح آبخیزداری و ایجاد چند بند خاکی انجام می‌شود.

فخری توران را منطقه‌ای بسیار مهم در شاهرود خواند و تاکید کرد: با ارتقای وضعیت فعلی منطقه شرایط را برای استفاده گردشگران مهیا کرده تا مردم منطقه هم از این فرصت بهره ببرند.