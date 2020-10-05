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۱۴ مهر ۱۳۹۹، ۱۸:۳۱

معاون سازمان راهداری مطرح کرد؛

احداث ۱۰۹ هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته بعد از انقلاب

احداث ۱۰۹ هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته بعد از انقلاب

طالقان- معاون سازمان راهداری با بیان اینکه تا قبل از انقلاب مجموع راه‌های روستایی کشور حدود ۹ هزار کیلومتر بود، گفت: بعد از انقلاب ۱۰۹ هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی خاوری عصر دوشنبه در آئین افتتاح ۶۷۴ طرح راه روستایی کشور که به صورت نمادین در شهرستان طالقان برگزار شد، اظهار کرد: تا قبل از انقلاب مجموع راه‌های روستایی کشور نزدیک به ۹ هزار کیلومتر بود که ۲ هزار کیلومتر از این راه‌ها آسفالت و مابقی آن راه شوسه و خاکی بودند.

وی بیان کرد: امروز مجموع طول راه‌های روستایی کشور که آسفالت است نزدیک به ۱۱۱ هزار کیلومتر بوده و تقریباً ۱۵.۴ درصد طول راه‌های روستایی کشور آسفالت است‌.

معاون راه‌های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه دولت مکلّف به آسفالت راه‌های روستاهای بالای ۲۰ خانوار است، تصریح کرد: تقریباً از ۳۹ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار، راه ۳۱ هزار روستا آسفالت شده و ۸ هزار روستای باقی‌مانده نیز در سال آتی و طی یک برنامه منسجم با کمک مجلس در تأمین منابع و سایر حمایت‌ها دارای راه آسفالته خواهند شد.

وی با بیان اینکه در مهرماه سال گذشته ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر از شبکه راه‌های روستایی بهسازی و آسفالت شد، گفت: تا پایان شهریور سال جاری نیز ۴ هزار کیلومتر از راه‌های روستایی بهسازی و آسفالت و نزدیک به ۳ هزار کیلومتر محور روستایی احداث شد.

خاوری با بیان اینکه از تمام پیمانکاران که در این فعالیت عظیم کمک کردند قدردانی می‌کنم، متذکر شد: امیدواریم با اقدامی جهادی بتوانیم رفاه و عمران را در روستاهای کشور ارتقا داده و دین خود را به این قشر ادا کنیم.

کد مطلب 5041101

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