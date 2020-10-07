به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نمایندگان پارلمان قرقیزستان امروز چهارشنبه روند استیضاح «سورنبای جینبکوف» (Sooronbay Jeenbekov) رئیس جمهور این کشور را آغاز کردند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، تصمیم پارلمان قرقیزستان در خصوص برکناری رئیس جمهور این کشور باید با اکثریت نمایندگان اتخاذ شود. همچنین این موضوع، مستلزم نتیجه گیری کمیسیون ویژه ای است که توسط پارلمان تشکیل شده است.

مطابق با قوانین این کشور، برکناری رئیس جمهور از تصدی خود باید با اکثریت حداقل دو سوم تعداد نمایندگان و حداکثر ۳ ماه پس از طرح اتهام علیه رئیس جمهور تصویب شود. اگر در این مدت تصمیمی اتخاذ نشود، اتهام منتفی تلقی می شود.

گفتنی است، در پی اعتراضات گسترده به نتیجه انتخابات پارلمانی در قرقیزستان، پارلمان این کشور دیروز سه شنبه چهره مخالف دولت یعنی «سدیر جباروف» (Sadyr Zhaparov) را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد؛ همچنین، میکیتیبک عبدیلدایف رئیس جدید پارلمان قرقیزستان اعلام کرد: «کوباتبک بورونوف» نخست وزیر از سِمت خود استعفا داده است.