هیات بانه قهرمان جام حذفی فوتبال کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، از چهار چوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال استان کردستان شامگاه جمعه در شهر بانه، تیم هیأت فوتبال بانه با شکست حریف خود به مقام قهرمانی این رقابت‌ها رسید.

دیدار فینال جام حذفی فوتبال کردستان که در بانه برگزار شد تیم هیأت فوتبال بانه با نتیجه ۲ بر صفر توانست شهدای گروس بیجار را شکست دهد و به قهرمانی این مسابقات دست یابد.

بر اساس اعلام دبیر هیأت فوتبال استان کردستان، تیم هیأت بانه برای دومین سال پیاپی به عنوان قهرمانی رقابت‌های فوتبال حذفی کردستان رسیده و به عنوان نماینده استان کردستان در رقابت‌های حذفی کشور حضور پیدا می‌کند.

در رقابت‌های فوتبال جام حذفی استان کردستان، تیم‌های مختلفی حضور داشتند که در سه دور و به صورت حذفی با هم به رقابت پرداختند که در نهایت نماینده شهرستان بانه به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کرد.