حفظ زبان فارسی ضرورتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران اسکندریان وابسته فرهنگی و رئیس خانه فرهنگ ایران در پیشاور با شاهین عمر رئیس دانشکده دولتی دخترانه سیتی گلبهار شهر پیشاور و طاهره جمال دار، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده مذکور دیدار و گفت‌وگو کرد.

شاهین عمر در این دیدار با ارایه گزارشی به صورت نمایش فیلم مستند از تاریخچه و فعالیت‌های دانشکده، به ویژه حوزه آموزش زبان و ادبیات فارسی گفت: با تکیه و افتخار به مشترکات بی شمار دو کشور برادر، این دیدار را به فال نیک گرفته و امیدواریم برای ارتقای روابط فرهنگی و علمی دانشگاهی با همکاری و همدلی مشترک بتوانیم گام‌‎های بلندی در این زمینه برداریم.

رئیس دانشکده دولتی دخترانه با ستودن فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی و شیرینی و امتیازات زبان فارسی نسبت به دیگر زبان‌های دنیا، اشاره کرد: متأسفانه سلطه انگلیسی‌ها بر شبه قاره موجب به حاشیه رفتن و کم رنگی زبان هویتی پاکستان شده، اما دانشگاهیان و دلسوزان زبان فارسی با تدریس و ترغیب دانشجویان برای حفظ این دُر گرانقدر، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

حفظ و پاسداشت میراث مشترک فرهنگی بین ایران و پاکستان

اسکندریان نیز در این دیدار طی سخنانی، ضمن قدردانی از اهتمام ویژه این دانشکده در فروزانی زبان فارسی گفت: جغرافیای بدون مرز فرهنگی ایران و پاکستان، استواری و تلاش اساتید گرانقدر و دوستداران واقعی زبان و ادبیات فارسی، برای همیشه پرچم زبان پارسی را برافراشته خواهند داشت.

رئیس خانه فرهنگ ایران در پیشاور افزود: با حفظ این میراث گرانبهای درهم تنیده در دل‌های مردمان فرهیخته دو کشور، چراغ پارسی تا ابد روشن خواهد ماند.

وی ادامه داد: انتخاب اختیاری زبان فارسی توسط دانشجویان این دانشکده، نشانگر ارج نهادن به هویت و ارزش‌های گرانقدر پیشینیان، شناخت پیشینه زبانی، بازخوانی اصالت و گذشته گرانسنگ خود است.

اسکندریان گفت: بطور یقین برگزاری کلاس‌های زبان و ادبیات فارسی در شناخت بیشتر قشر فرهیخته و تحصیل کرده جامعه در ارتقای دوستی، صمیمیت، حفظ میراث مشترک و مشاهیر پارسی گوی دو کشور نقش بسزایی خواهد داشت.

وی با اهدای ۴ کتاب تازه نشر شده به زبان اردو توسط نمایندگی فرهنگی کشورمان به رییس و استاد زبان فارسی دانشکده، از بخش‌های مختلف این مرکز بازدید کرد و با اساتید رشته‌های مختلف دیدار و گفت‌وگو کرد.