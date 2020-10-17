سردار حسن عراقی زاده رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح و دبیر قرارگاه پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستور اخیر فرمانده معظم کل قوا به سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر اینکه تمامی مراکز درمانی و بیمارستانی نیروهای مسلح با حداکثر ظرفیت در اختیار بیماران کرونایی قرار گیرد، گفت: ستاد کل نیروهای مسلح به صورت رسمی فرمان فرماندهی معظم کل قوا را ابلاغ کردند.

وی افزود: فرمان فرماندهی معظم کل قوا مبتنی بر این است که کلیه ظرفیت بیمارستانی نیروهای مسلح بدون محدودیتی در اختیار بیماران کرونایی کشور قرار گیرد و در همین راستا با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا و در استان‌ها با هماهنگی ستادهای استانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی تمامی ظرفیت‌ها در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفته است.

رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: در همه سازمان‌های تابع، فرمان فرماندهی معظم کل قوا ابلاغ و از همان روز پنج شنبه این همکاری آغاز شده است.

سردار عراقی زاده با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح برای برپایی بیمارستان صحرایی، گفت: به ستاد ملی مقابله با کرونا و دانشگاه‌ها ی علوم پزشکی اعلام کرده‌ایم که در صورت نیاز آمادگی برپایی بیمارستان‌های صحرایی را داریم. همچنین اعلام کرده‌ایم که اگر نیاز به نقاهتگاه دارند نیروهای مسلح این آمادگی را دارند و همکاران ما با حداکثر توان و ظرفیت در اختیار مجموعه‌های کشوری هستند.

وی همکاری بخش بهداشت و درمان نیروهای مسلح با ستاد ملی مقابله با کرونا را بسیار خوب دانست و گفت: جلسات هماهنگی به صورت روزانه در حال برگزاری است و اگر در جایی کمی و کاستی وجود دارد سعی بر برطرف کردن آن است. اجرای فرمایش و دستورات فرماندهی معظم کل قوا به صورت کامل در دستور کار نیروهای مسلح قرار گرفته و در حال اجرا است.

رئیس اداره بهداشت و درمان نیروهای مسلح با بیان اینکه تا کنون هیچ درخواستی برای برپایی بیمارستان صحرایی نداشته‌اند، یادآور شد: خوشبختانه تا این لحظه درخواستی برای برپایی بیمارستانی صحرایی نداشته‌ایم اما آمادگی‌های لازم را داریم.

سردار عراقی‌زاده گفت: ما در شرایط پیک سوم شیوع ویروس کرونا در کشور هستیم و مردم ما باید به شدت مراقب سلامتی خودشان باشند و اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را با جدیت رعایت کنند، بخش بهداشت و درمان نیز که با تمام ظرفیت در حال مقابله با کرونا و مراقبت از بیماران هستند.