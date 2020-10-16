خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فائزه زنجانی: بامداد ۱۷ آبان ۹۸ بود که زلزله ۵.۹ ریشتری لرزه بر جان آذربایجان شرقی انداخت. زمین‌لرزه‌ای که در شهرستان‌های میانه و سراب، سرپناه مردمان زیادی را ویران کرد تا آغاز قصه دردهای مردم منطقه در روزهایی سرد باشد.

در همان روزهای ابتدایی حادثه، اسکان موقت برای مردم مناطق زلزله‌زده شکل گرفت و وعده‌ها و دلگرمی‌های مسئولان برای اتمام هر چه سریع‌تر بازسازی‌ها در مناطق آغاز شد. هرچند به دلیل وضعیت منطقه و شروع روزها و شب‌های سرد و سوزناک در روستاهای میانه و سراب، عملاً بازسازی‌ها تا پایان فصل سرما معنا نمی‌یافت.

با پایان گرفتن فصل سرما، امیدها برای آغاز بازسازی‌ها و اتمام هر چه سریع‌تر آن، شدت گرفت اما این بار هم بخت با مردم منطقه یار نبود. شیوع بیماری کرونا سبب شده بود تا روند بازسازی‌ها بازهم نتواند به‌سرعت قابل قبولی برسد. هرچند در این میان بسیاری از مردان و زنان منطقه، خود دست‌به‌کار شده و حتی پیمانکاری و ساخت خانه‌های خود را بر عهده گرفتند.

تب اولیه بیماری کرونا، پایین آمد. اما این بار هم گرانی مصالح به بلای جدیدی برای ادامه ساخت‌وسازها تبدیل‌شده بود به‌طوری‌که بسیاری از مردم منطقه توان و آورده کافی برای اتمام بازسازی منازل مسکونی خود را نداشتند.

چهره روستاها متفاوت با ماه‌های گذشته

برای آگاهی از آخرین وضعیت بازسازی‌ها راهی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی می‌شوم. وضعیت روستاها نسبت به اوایل سال تغییر محسوسی داشته و حالا دیگر کمتر اثری از ویرانی‌های ناشی از زلزله در روستاها دیده می‌شود. مناطق توانسته‌اند تا حدود زیادی رنگ و بوی آبادانی به خود بگیرند.

هرچند وضعیت روستاهای مختلف، تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و در برخی از آن‌ها، درصد بالایی از ساخت‌وسازها انجام‌شده و یکی دو واحد مسکونی نیز در مراحل پایانی خود قرار دارند؛ اما چهره برخی دیگر از روستاها متفاوت بوده و ساکنان نگران از فرارسیدن روزهای سرد منطقه، روزگار می‌گذرانند.

تسهیلات بلاعوض تعدادی از خانوارها پرداخت‌نشده، بازسازی واحدهای دامی وضعیت چندان مناسبی نداشته و مردم هم به دلیل نداشتن آورده کافی، توان ادامه ساخت‌وسازها را ندارند.

پیشرفت فیزیکی بازسازی‌ها در ترکمانچای ۷۵ درصد

از رئیس ستاد بازسازی ترکمانچای میانه در خصوص بازسازی‌ها در این منطقه می‌پرسم. اکبر بابایی می‌گوید: حدود هزار و ۳۵۰ واحد در منطقه ترکمانچای، از زمین‌لرزه آسیب‌دیده بودند که حالا پیشرفت فیزیکی بازسازی‌ها در این منطقه را می‌توان حدود ۷۵ درصد بیان کرد.

او در خصوص دلایل تأخیر در احداث خانه‌های زلزله‌زدگان منطقه می‌گوید: علت این تأخیر را می‌توان پراکنده بودن روستاهای بخش ترکمانچای، راه‌های صعب‌العبور، سردسیر بودن منطقه، شیوع بیماری کرونا و گرانی ناگهانی مصالح دانست که واقعاً کار بازسازی‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

بابایی با بیان اینکه بخش عظیمی از بازسازی‌ها را از خرداد ماه آغاز کرده‌ایم، می‌گوید: سعی خواهیم کرد تا سالگرد زلزله، پیشرفت فیزیکی بازسازی‌ها را در منطقه ترکمانچای به ۹۰ درصد برسانیم که ۱۰ درصد مابقی نیز مربوط به واحدهایی است که بازسازی آنها برای صاحبانش وضعیت اضطراری نداشته و می‌تواند در روزهای آتی هم انجام گیرد.

متری حداقل دو میلیون!

در خصوص میانگین هزینه‌های ساخت و ساز در روستاهای منطقه می پرسم. طبق گفته بابایی، حداقل هزینه ساخت و ساز، حدود دو میلیون تومان به ازای هر متر است که با این احتساب، ساخت یک منزل ۱۰۰ متری، حداقل ۲۰۰ میلیون تومان هزینه در بر خواهد داشت.

از رئیس ستاد بازسازی ترکمانچای میانه در خصوص میزان وام‌های در نظر گرفته شده برای هر واحد نیز سوال می‌کنم. بابایی می‌گوید: در مجموع با احتساب تسهیلات و وام‌های احداثی، معیشتی و بلاعوض، حدود ۷۰ میلیون تومان به هر خانوار تعلق می‌گیرد.

تفاوت معنادار هزینه پایانی ساخت و ساز با تسهیلات پرداختی

اما تفاوت معنادار مابین میزان وام‌ها و تسهیلات پرداختی با هزینه ساخت و سازها، موضوعی بود که در بسیاری از روستاها توسط ساکنان مطرح می‌شد.

یکی از ساکنان روستاهای میانه که در حال تکمیل واحد خود است، می‌گوید: طبقه پایین را برای خود و طبقه بالا را برای پسرم احداث می‌کنیم. دام‌هایمان بر اثر زلزله، از بین رفته‌اند و محل کسب درآمد آن‌چنانی نیز نداریم. مصالح ساختمانی هر روز در حال گران شدن است و حتی اگر وام‌ها را به موقع پرداخت کنند، باز هم توان پرداخت مابقی هزینه‌ها را نداریم.

عدم پرداخت بخشی از تسهیلات بلاعوض و بلاتکلیفی واحدهای دامی

از سوی دیگر برخی از مردم نیز از دیرکرد در پرداخت وام‌ها و برخی دیگر نیز از کند بودن روند بازسازی واحدهای دامی گله مند هستند. از رئیس ستاد بازسازی ترکمانچای میانه در خصوص این دو مشکل سوال می‌کنم.

بابایی می‌گوید: در مورد واحدهای دامی تنها آزادسازی وام‌ها بر عهده بنیاد مسکن بوده اما نظارت بر عهده‎ جهاد کشاورزی است. حدود ۷۲۰ واحد دامی در بخش ترکمانچای آسیب دیده بودند که نزدیک به ۵۰۰ واحد آن در دست احداث بوده و مابقی در حال اجرا است.

او با اشاره به اعطای ۳۰ میلیارد تومان وام بلاعوض به زلزله زدگان بخش ترکمانچای می‌گوید: ۱۷ میلیارد تومان از این مبلغ در مرحله‌ی اول و نزدیک به ۹.۵ میلیارد تومان نیز در مرحله‌ی دوم، پرداخت شده و حدود ۴.۵ میلیارد تومان نیز در مرحله‎ سوم پرداخت خواهد شد.

خیرانی که دست برخی از مردم منطقه را گرفته‌اند

اما در این میان، خیران میانه ای نیز وارد عمل شده و کار احداث واحد مسکونی برای ۱۱ خانواده که قادر به تأمین آورده لازم برای ادامه ساخت و سازها نبودند را بر عهده گرفته‌اند. هر چند با توجه به از دست رفتن دام‌های برخی ساکنان در اثر زلزله و قطع شدن محل درآمد آنها، قطعاً تعداد خانوارهای نیازمند به کمک، بیش از این تعداد است.

برای آگاهی از آخرین وضعیت ساخت و سازها در هر دو شهرستان میانه و سراب به سراغ حافظ باباپور، مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی می‌روم. باباپور در خصوص تعداد کل واحدهای آسیب دیده از زلزله آبان ۹۹ می‌گوید: در این زلزله در مجموع شش هزار و ۵۵۲ واحد آسیب دیدند که سه هزار مورد از آنها نیاز به بازسازی و احداث و سه هزار و ۵۵۲ واحد نیازمند تعمیر بودند.

وی ادامه می‌دهد: کار تعمیر سه هزار و ۵۵۲ واحد نیازمند به تعمیر در همان ماه‌های اولیه انجام شد. سه هزار و ۸۷۱ واحد مسکونی و دامی آواربرداری، چهار هزار و سه واحد پی کنی، سه هزار و ۸۲۷ واحد اجرای فونداسیون، سه هزار و ۶۵۱ واحد اجرای اسکلت و در سه هزار و ۳۱۱ واحد، اجرای سقف شده است.

پایان عملیات ۲۰۸۰ واحد مسکونی

باباپور در مجموع از اتمام عملیات ساختمانی دو هزار و ۸۰ واحد مسکونی در هر دو شهرستان خبر داده و می‌گوید: شیوع بیماری کرونا، گرانی ناگهانی مصالح ساختمانی و تداخل بازسازی با فصل کاری کشاورزی ازجمله دلایل تأخیر در بازسازی کامل این مناطق محسوب می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی در پاسخ به گلایه تعدادی از مردم منطقه نسبت به پرداخت نشدن وام بلاعوض می‌گوید: دولت درمجموع ۹۲ میلیارد تومان به‌عنوان وام بلاعوض تصویب کرده بود که ۴۶ میلیارد آن، سال گذشته تخصیص‌یافته و به مردم پرداخت شد. از ۴۶ میلیارد دیگر نیز ۲۳ میلیارد تخصیص‌یافته که حدود ۱۸ میلیارد آن بین مردم توزیع‌شده و مابقی نیز در روزهای آتی پرداخت خواهد شد.

فصل سرما آرام‌آرام از راه می‌رسد و تنها مردم این مناطق از آذربایجان شرقی می‌توانند تعریفی از سرمای سوزناک هوا در شهرستان‌های میانه و سراب داشته باشند. پرداخت نشدن بخشی از وام‌های بلاعوض تصویبی دولت در آستانه فرارسیدن سالگرد زلزله و عدم نظارت کافی در بازسازی واحدهای دامی در کنار گرانی مصالح به کابوسی هولناک برای مردم روستاهای میانه و سراب تبدیل شده است.

برخی از مردم آورده کافی برای اتمام بازسازی‌ها را ندارند و از هم‌اکنون باید به فکر شب‌های سرد منطقه در روزهای پاییزی و زمستانی باشند.

عکس: فائزه زنجانی