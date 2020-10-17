حس بی علاقگی از علائم اولیه زوال عقل است

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه ۹ ساله بیش از ۲۰۰۰ فرد سالمند با میانگین سنی ۷۴ سال نشان داد افراد مبتلا به بی علاقگی شدید ۸۰ درصد بیشتر با احتمال ابتلاء به زوال عقل روبرو هستند.

دکتر «مردیت باک»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می‌گوید: «بی علاقگی نامحسوس نیست. حالتی است که افراد خانواده متوجه آن می‌شوند. نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه است، اما این نشانه می‌تواند علامت هشداردهنده دیگری در مورد شروع فاز اولیه زوال عقل باشد.»

شیوع زوال عقل (از جمله بیماری آلزایمر) به شدت در حال افزایش است و محققان در حال شناسایی شیوه جدیدی برای یافتن افراد پرریسک در ابتلاء به این بیماری هستند. علائم رفتاری نظیر افسردگی یا تحریک پذیری از نمونه‌های تغییر هستند که می‌توانند به تشخیص زوال عقل کمک کند.

مطالعه فعلی شامل افراد در رده سنی ۷۰ تا ۷۹ سال بود که در ابتدای مطالعه مبتلا به زوال عقل نبودند.

پس از ۹ سال، محققان دریافتند که ۳۸۱ نفر به زوال عقل مبتلا شده اند. در گروه با میزان بی علاقگی پایین، ۱۴ درصد به زوال عقل مبتلا شدند. در افرادی که میزان بی علاقگی متوسطی داشتند، این میزان ۱۹ درصد بود. اما در گروه دارای حس بی علاقگی شدید، نرخ ابتلاء به زوال عقل ۲۵ درصد بود.