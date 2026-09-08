برداشت میگو از مزارع پرورشی خوزستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: با بهرهگیری از دانش فنی، تجربه پرورشدهندگان و استفاده از ظرفیت واحدهای نرسری، زمینه تولید محصول باکیفیت و استاندارد فراهم شده است و در حال حاضر برداشت میگو از مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان آغاز شده و میانگین وزنی میگوهای برداشتشده حدود ۲۸ گرم است که نشاندهنده شرایط مناسب رشد و مدیریت مطلوب دوره پرورش در مزارع است.
وی با بیان اینکه درصد بالایی از استخرهای پرورشی به صورت نرسری ذخیرهسازی شدهاند، افزود: این اقدام در بهبود روند رشد و پیشگیری از بروز بیماریها مؤثر بوده است.
مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به ظرفیتهای موجود در بخش پرورش میگو اظهار کرد: امسال حدود هزار و ۳۰ هکتار از مزارع پرورش میگو در استان خوزستان زیر کشت رفته و ۶۳ مزرعه در این زمینه فعال هستند.
وی ادامه داد: در مجموع ۱۶۳ میلیون و ۳۲۵ هزار قطعه بچهمیگو در مزارع استان ذخیرهسازی شده است که با توجه به شرایط مناسب پرورش، برداشت محصول از مزارع بهتدریج ادامه خواهد یافت.
موسوی با بیان اینکه خوزستان با تولید ۲ هزار و ۵۸۰ تن میگو در جایگاه پنجم کشور قرار دارد، تصریح کرد: پیشبینی میشود این رقم در سال جاری روند رو به رشدی داشته باشد.
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