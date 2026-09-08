توسعه خدمات نیلگام؛ اضافه شدن ویزاهای کشورهای آسیایی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سبک سفر ایرانیان در سال‌های اخیر تغییر کرده است. بخشی از مسافران که پیش‌تر از مسیر تورهای آماده سفر می‌کردند، امروز ترجیح می‌دهند تجربه سفر خود را شخصی‌سازی کنند؛ از انتخاب مقصد و زمان سفر گرفته تا برنامه‌ریزی برای اقامت، بازدیدها و تجربه‌های متفاوت در مقصد.

این تغییر باعث شده تقاضا برای مقصدهای متنوع‌تر افزایش پیدا کند؛ کشورهایی که شاید در گذشته سهم کمتری از بازار سفر ایرانیان داشتند، اما امروز به دلیل جذابیت‌های گردشگری، امکان تجربه متفاوت و انعطاف بیشتر در برنامه‌ریزی سفر، مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در پاسخ به همین تغییر رفتار، نیلگام به‌عنوان مرجع تخصصی ویزا، سبد خدمات خود را توسعه داده و ویزاهای روسیه، هند، آذربایجان، اندونزی و تایلند را به مجموعه خدمات خود اضافه کرده است.

این توسعه در شرایطی انجام شده که نیلگام طی سال‌های گذشته بیشتر به واسطه پرونده‌های تخصصی و مسیرهای دشوار ویزا مانند کانادا، انگلیس، شنگن، استرالیا و ژاپن شناخته می‌شد. اکنون این مجموعه تلاش کرده است در کنار تجربه خود در پرونده‌های پیچیده، پاسخگوی بخش گسترده‌تری از نیازهای سفر باشد.

بررسی آمارهای گردشگری نیز نشان می‌دهد این تغییر در انتخاب مقصد تنها یک روند مقطعی نیست.

بر اساس داده‌های سازمان آمار دولتی جمهوری آذربایجان، این کشور در سال ۲۰۲۴ میزبان بیش از ۲.۶ میلیون گردشگر خارجی بوده که حدود ۸ درصد از آن‌ها را شهروندان ایرانی تشکیل داده‌اند؛ یعنی بیش از ۲۰۰ هزار ورود از ایران به آذربایجان ثبت شده است. همچنین تعداد ورود ایرانیان به این کشور نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۲۷.۲ درصد افزایش داشته است.

روسیه نیز یکی از مقصدهایی است که در سال‌های اخیر مورد توجه مسافران ایرانی قرار گرفته است. طبق داده‌های Border Service روسیه که توسط خبرگزاری Interfax منتشر شده، در سال ۲۰۲۵ تعداد ۳۱ هزار و ۸۱۰ سفر گردشگری ایرانیان به روسیه ثبت شده است.

در جنوب شرق آسیا، تایلند همچنان یکی از مقصدهای محبوب گردشگری محسوب می‌شود. طبق اعلام وزارت امور خارجه این کشور، در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۰ هزار گردشگر ایرانی به تایلند سفر کرده‌اند.

در کنار این کشورها، اندونزی و به‌خصوص جزیره بالی نیز در میان مقصدهای تجربه‌محور جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. ترکیب طبیعت، سواحل، فرهنگ و سبک متفاوت سفر در بالی، این مقصد را به گزینه‌ای جذاب برای مسافرانی تبدیل کرده که به دنبال تجربه‌ای متفاوت هستند.

یکی از دلایل رشد سفرهای مستقل، فقط مسائل اقتصادی نیست. آزادی عمل بیشتر، امکان انتخاب برنامه سفر بر اساس علاقه شخصی، تجربه مقصد به شکل متفاوت و ساختن یک سفر ماجراجویانه‌تر، از عوامل مهم این تغییر رفتار هستند.

در چنین شرایطی، خدمات تخصصی ویزا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا مسافرانی که خودشان برنامه سفر را طراحی می‌کنند، برای بررسی شرایط، آماده‌سازی مدارک و انتخاب مسیر درست اقدام، نیازمند راهنمایی دقیق هستند.

نیلگام با توسعه این خدمات تلاش کرده است تجربه تخصصی خود را در اختیار مقصدهای بیشتری قرار دهد. یکی از خدمات ارائه‌شده نیلگام در ویزاهای روسیه، هند، آذربایجان، اندونزی و تایلند، ضمانت بازگشت وجه در صورت صادر نشدن ویزا است تا متقاضیان بتوانند با اطمینان بیشتری فرآیند درخواست خود را دنبال کنند.

توسعه این خدمات بخشی از مسیر نیلگام برای تبدیل شدن به یک مرجع جامع خدمات ویزاست؛ مجموعه‌ای که بتواند همراه مسافران، از مرحله انتخاب مسیر تا دریافت خدمات تخصصی ویزا باشد.