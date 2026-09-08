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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

آسیب‌شناسی واقع‌بینانه وضعیت عفاف و حجاب ضروری است

آسیب‌شناسی واقع‌بینانه وضعیت عفاف و حجاب ضروری است

اردبیل - مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت : اقناع‌سازی و افزایش آگاهی، به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان، باید از رویکردهای اصلی برنامه‌ریزی در این حوزه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، پروانه رضاقلیزاده در نشست کارگروه عفاف و حجاب با اشاره به پژوهش‌های انجام‌شده و تاکید بر استفاده از نتایج تحقیقات و مطالعات علمی در برنامه‌ریزی‌ها اظهار کرد: برنامه‌های این حوزه باید متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای گروه‌های مختلف اجتماعی طراحی و اجرا شود.

وی با بیان تفاوت نگاه نوجوانان و جوانان امروز با نسل‌های گذشته، افزود: شیوه‌های آموزشی و فرهنگی باید متناسب با ویژگی‌های نسل جدید طراحی شود و خلاقیت و نوآوری در اجرای برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

رضاقلیزاده ادامه داد: نوع بیان و ارتباط با نسل جدید باید به‌گونه‌ای باشد که به پرسش‌ها و دغدغه‌های آنان پاسخ دهد و زمینه گفت‌وگوی مؤثر و اقناع‌سازی را فراهم کند.

وی با اشاره به دغدغه‌های عمومی مردم نسبت به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و تضعیف ارزش‌های اخلاقی، گفت: لازم است با شناخت صحیح شرایط اجتماعی و استفاده از روش‌های مناسب، فرهنگی و اثربخش با این مسائل مواجه شد.

در ادامه، بر اجرای برنامه‌های مصوب حوزه حجاب و عفاف، برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیت مربیان توانمند و آگاه‌سازی مدیران و معلمان برای افزایش توانمندی آنان در مواجهه با مسائل و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی تأکید شد.

کد مطلب 6940914

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