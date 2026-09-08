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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

طغیان رودخانه پلرود کلاچای

طغیان رودخانه پلرود کلاچای

رودسر- در این ویدئو طغیان رودخانه‌ پلرود بر اثر سیلاب شب گذشته را مشاهده می کنید.

دریافت 18 MB

فیلم: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6941095

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