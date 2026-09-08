https://mehrnews.com/x3cZW2 ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳ کد مطلب 6941095 استانها گیلان استانها گیلان ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳ طغیان رودخانه پلرود کلاچای رودسر- در این ویدئو طغیان رودخانه پلرود بر اثر سیلاب شب گذشته را مشاهده می کنید. دریافت 18 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6941095 کپی شد مطالب مرتبط گزارش میدانی خبرنگاران مهر از آخرین وضعیت بعد بارش باران در گیلان آمادهباش هلالاحمر در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی در شمال کشور آخرین وضعیت گیلان پس از بارشهای شدید باران آبگرفتگی معابر گیلان برطرف شد؛ تردد در شهرها عادی است برچسبها رودسر بارش باران طغیان رودخانه
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