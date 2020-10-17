به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) عاشقان امام رئوف در صحن و سرای بارگاه ملکوتی این امام بزرگوار به عزاداری میپردازند.
این حضور مردم با رعایت پروتکلهای بهداشتی همراه است.
مشهد ـ هماکنون عاشقان رضوی همزمان با آخرین روز صفر با حضور در حرم امام رضا(ع) به عزاداری در سوگ این امام همام پرداختهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) عاشقان امام رئوف در صحن و سرای بارگاه ملکوتی این امام بزرگوار به عزاداری میپردازند.
این حضور مردم با رعایت پروتکلهای بهداشتی همراه است.
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