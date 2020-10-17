به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) عاشقان امام رئوف در صحن و سرای بارگاه ملکوتی این امام بزرگوار به عزاداری می‌پردازند.

این حضور مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی همراه است.