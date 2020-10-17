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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۹:۵۲

پنجره مهر؛

حال و هوای بارگاه ملک‌پاسبان امام رئوف در سالروز شهادتش

حال و هوای بارگاه ملک‌پاسبان امام رئوف در سالروز شهادتش

مشهد ـ هم‌اکنون عاشقان رضوی همزمان با آخرین روز صفر با حضور در حرم امام رضا(ع) به عزاداری در سوگ این امام همام پرداخته‌اند.

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به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) عاشقان امام رئوف در صحن و سرای بارگاه ملکوتی این امام بزرگوار به عزاداری می‌پردازند.

این حضور مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی همراه است.

کد مطلب 5049724

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