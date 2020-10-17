کسری بودجه دولت آمریکا بیش از ۳ تریلیون دلار شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، تلاش‌های دولت آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا باعث شد در پایان سال مالی ۲۰۲۰ با کسری بودجه عظیمی روبرو شود.

آخرین داده‌ها نشان می‌دهد کسری بودجه نهایی سال مالی ۲۰۲۰ به ۳.۱۳ تریلیون دلار رسیده است که این بیش از ۳ برابر کسری بودجه ۹۸۴ میلیارد دلاری سال گذشته و دو برابر رکورد قبلی کسری بودجه است که با ۱.۴ تریلیون دلار در بحران مالی سال ۲۰۰۹ به ثبت رسیده بود.

بیشترین خسارتی که امسال به بودجه وارد شد مربوط به بسته کمک مالی ۲.۲ تریلیون دلاری دولت آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا بود.

طبق داده‌های خزانه‌داری، درآمدهای دولت امسال به ۳.۴۲ تریلیون دلار رسید در حالی که هزینه‌کردهای آن بالغ بر ۶.۵۵ تریلیون دلار شد. از این هزینه‌ها بیشترین مبلغ در ماه ژوئن صرف شد که در آن دولت ۱.۱ تریلیون دلار خرج کرد.

از سوی دیگر سال مالی ۲۰۲۰ در حالی به پایان رسید که بدهی آمریکا به حدود ۲۷ تریلیون دلار رسید که ۶ تریلیون دلار آن بدهی عموم مردم بود.