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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۷

به دلیل کرونا؛

مرکل نشست اتحادیه اروپا درباره چین را لغو کرد

مرکل نشست اتحادیه اروپا درباره چین را لغو کرد

صدراعظم آلمان که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد نشست سران اتحادیه اروپا برای بحث بر سر رابطه با چین را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد نشست سران اتحادیه اروپا برای بحث بر سر رابطه با چین را لغو کرد. دلیل لغو این اجلاس که قرار بود امروز ۱۶ نوامبر (۲۶ آبان) برگزار شود شیوع ویروس کرونا عنوان شد.

صدراعظم آلمان در این رابطه اعلام کرد: «در شرایط همه گیری [کرونا] روشن است و اجازه نخواهیم داد اجلاس غیررسمی برگزار شود. باید از خیر آن بگذریم! به نظرم این پیامی است که لازم است فرستاده شود.»

در جریان نشست دو روزه سران اتحادیه اروپا در بروکسل اورزولا فن درلاین و سانا مارین، نخست وزیر فنلاند مجبور به ترک زودهنگام جلسات شدند.

رئیس کمیسیون اروپا و نخست وزیر فنلاند هنگام حضور در جلسات دریافتند که با افراد مبتلا به بیماری «کووید ۱۹» در تماس بوده‌اند.

علاوه بر آن، ماتئوش موراویه تسکی، نخست وزیر لهستان نیز در نشست بروکسل غایب بود زیرا دوره قرنطینه خود را پس از تماس با یک فرد مبتلا به ویروس کرونا سپری می‌کرد.

کد مطلب 5049758
عبدالحمید بیاتی

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