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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۷

برای رقابت در «شب‌های سیاه تالین»؛

«نفر سوم» از ایران راهی استونی می‌شود/ نمایندگی ۳ فیلم کوتاه

«نفر سوم» از ایران راهی استونی می‌شود/ نمایندگی ۳ فیلم کوتاه

فیلم کوتاه «نفر سوم» به همراه دو فیلم‌کوتاه دیگر از ایران در جشنواره «شب‌های سیاه تالین» در استونی رقابت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، چند فیلم کوتاه ایرانی به جشنواره «شب‌های سیاه تالین» راه یافتند.

فیلم کوتاه «نفر سوم» به نویسندگی و کارگردانی پویا امین پوری در بخش مسابقه استعدادهای تازه، «خرچنگ» ساخته شیوا صادق اسدی در بخش مسابقه انیمیشن و «خورده شده» ساخته محسن رضاپور در بخش مسابقه انیمیشن برای کودکان همچنین «زائران» ساخته مشترک فرنوش صمدی و علی عسگری محصول ترکیه در بخش مسابقه فیلم کوتاه در بیست و چهارمین جشنواره «شب‌های سیاه تالین» به رقابت می‌پردازند.

این جشنواره هرساله در کشور استونی برگزار می‌شود. بخش کوتاه جشنواره «شب‌های سیاه تالین» مورد تائید آکادمی اسکار و بفتا است و فیلم برگزیده آن برای بررسی برای رقابت در بخش کوتاه به این آکادمی معرفی خواهد شد.

«نفر سوم» پیش از این از بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم‌های فانتزی بوچئون کره‌جنوبی برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی شده است.

بیست و چهارمین دوره جشنواره «شب‌های سیاه تالین» از ۱۳ نوامبر تا ۲۹ نوامبر برابر با ۲۳ آبان تا ۹ آذرماه برگزار خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «نفر سوم» آمده است: «یک بیمار روانی از آسایشگاهی در جنگل‌های شمالی ایران فرار می‌کند و واحدهای گشتی ۲ کلانتری مجاور آسایشگاه در جاده‌های اطراف به دنبال او هستند.»

فهرست عوامل این فیلم به این شرح است: بازیگران: روشنک گرامی، مجتبی بتوندی، هومن رستگار، مازیار ملکی و سیاوش چراغی پور، نویسنده و کارگردان: پویا امین پوری، مدیر تصویربرداری: مهرداد حمیدیان، تدوین: پویا امین پوری، طراح صحنه و لباس: سارا فلاح، طراح گریم: سپیده سلیمانی، مدیر تولید: علی قاسمیان، سعید فرجی، موسیقی: سالار اصغری، صدابردار: حامد حسین زاده، طراحی و ترکیب صدا: محمد حسین ابراهیمی، انتخاب بازیگر: سیاوش چراغی پور، دستیار اول کارگردان: مصطفی سالم، عکاس: شاهین دانشفر، طراح دپوستر: روژان ایرجی، تهیه کننده اجرایی: آریان گلصورت، پخش کننده: فینیش فیلمز، تهیه کننده: پویا امین پوری، مهرداد حمیدیان.

کد مطلب 5049764
زهرا منصوری

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