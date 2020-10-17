به گزارش خبرنگار مهر، چند فیلم کوتاه ایرانی به جشنواره «شب‌های سیاه تالین» راه یافتند.

فیلم کوتاه «نفر سوم» به نویسندگی و کارگردانی پویا امین پوری در بخش مسابقه استعدادهای تازه، «خرچنگ» ساخته شیوا صادق اسدی در بخش مسابقه انیمیشن و «خورده شده» ساخته محسن رضاپور در بخش مسابقه انیمیشن برای کودکان همچنین «زائران» ساخته مشترک فرنوش صمدی و علی عسگری محصول ترکیه در بخش مسابقه فیلم کوتاه در بیست و چهارمین جشنواره «شب‌های سیاه تالین» به رقابت می‌پردازند.

این جشنواره هرساله در کشور استونی برگزار می‌شود. بخش کوتاه جشنواره «شب‌های سیاه تالین» مورد تائید آکادمی اسکار و بفتا است و فیلم برگزیده آن برای بررسی برای رقابت در بخش کوتاه به این آکادمی معرفی خواهد شد.

«نفر سوم» پیش از این از بیست و چهارمین دوره جشنواره فیلم‌های فانتزی بوچئون کره‌جنوبی برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی شده است.

بیست و چهارمین دوره جشنواره «شب‌های سیاه تالین» از ۱۳ نوامبر تا ۲۹ نوامبر برابر با ۲۳ آبان تا ۹ آذرماه برگزار خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «نفر سوم» آمده است: «یک بیمار روانی از آسایشگاهی در جنگل‌های شمالی ایران فرار می‌کند و واحدهای گشتی ۲ کلانتری مجاور آسایشگاه در جاده‌های اطراف به دنبال او هستند.»

فهرست عوامل این فیلم به این شرح است: بازیگران: روشنک گرامی، مجتبی بتوندی، هومن رستگار، مازیار ملکی و سیاوش چراغی پور، نویسنده و کارگردان: پویا امین پوری، مدیر تصویربرداری: مهرداد حمیدیان، تدوین: پویا امین پوری، طراح صحنه و لباس: سارا فلاح، طراح گریم: سپیده سلیمانی، مدیر تولید: علی قاسمیان، سعید فرجی، موسیقی: سالار اصغری، صدابردار: حامد حسین زاده، طراحی و ترکیب صدا: محمد حسین ابراهیمی، انتخاب بازیگر: سیاوش چراغی پور، دستیار اول کارگردان: مصطفی سالم، عکاس: شاهین دانشفر، طراح دپوستر: روژان ایرجی، تهیه کننده اجرایی: آریان گلصورت، پخش کننده: فینیش فیلمز، تهیه کننده: پویا امین پوری، مهرداد حمیدیان.