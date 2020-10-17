به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یونس کیانی امروز صبح در دیدار با دست اندرکاران اوقاف و امور خیریه شبستر ضمن گرامیداشت دهه وقف و تقدیر و تشکر از دست اندرکاران و خیرین و واقفین افزود: تلاش‌های بسیار خوبی در راستای ترویج این فرهنگ و سنت حسنه و همچنین گرایش افراد به انجام این کار خیر در شهرستان شبستر انجام شده که این مهم مرهون تلاش‌های واقفین و همدلی و همکاری خیرین است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شبستر اعتماد سازی و اجرای درست نیت واقفین را سبب زنده شدن فرهنگ وقف دانست و ادامه داد: مردم با توجه به عشق و علاقه‌ای که به فرهنگ دینی و اهل بیت دارند اگر بدانند که آنچه سرمایه گذاری می‌کنند در جهت منویات آنها هزینه می‌شود قطعاً از خود علاقه و اشتیاق برای انجام وقف نشان می‌دهند.

وی همدلی، همکاری و همراهی مسئولان فرهنگی، خیرین، فعالان فرهنگی و واقفین را ضروری دانست و بیان کرد: با ارج نهادن به این ارزش گذشتگان، باید از این فرهنگ معنوی پاسداری کرده و به آیندگان منتقل کنیم چرا که سنت حسنه وقف بسیاری از مشکلات جامعه را در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و … مرتفع خواهد کرد.

در این نشست رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شبستر با بیان اینکه همه به دنبال احیای فرهنگ وقف در جامعه هستیم، ادامه داد: این مهمترین وظیفه و رسالت ماست که از دیرباز بزرگان دینی و اهل بیت عصمت و طهارت بر آن تاکید فراوان داشته‌اند. لذا ما باید فضا و شرایطی را در جهت احیای بیش از پیش این سنت حسنه فراهم کنیم تا شاهد آثار و برکات این سنت حسنه که به آن تاکید فراوان شده است در جامعه باشیم.

حجت الاسلام جباری رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شبستر از ثبت ۲ وقف جدید در سال جاری در این شهرستان خبر داد و افزود: این شهرستان با ۸۸۰ موقوفه، ۱۳۰۰ رقبه رتبه سوم استانی را دارد.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان شبستر اظهار کرد: بیشتر نیات واقفان این شهرستان به عزاداری حضرت اباعبدا… الحسین (ع)، مساجد، ختم قرآن و دارو و درمان اختصاص دارد که باید با جلب نظر نخبگان، وقفیات جدید را به رفع نیازهای جامعه معطوف کنیم. که حوزه سلامت و مستمندان از مهمترین اولویت‌های وقف‌های جدید در شهرستان شبستر هستند.

این مقام مسئول موقوفات را یکی از امانات الهی دانست و با ذکر اینکه باید در راه امانتداری موقوفات و حفظ منافع آنها تلاش کنیم تا اعتماد مردم نسبت به موقوفات روز به روز بیشتر شود، خاطرنشان کرد: چون وقف از مصادیق بارز باقیات و صالحات است و در قرآن کریم و روایات معصومین مکرر راجع به باقیات و صالحات صدقات و خیرات جاریه سخن به میان آمده است و این چیزی است که مردم بارها بدان تشویق شده‌اند.

در پایان این مراسم احکام اعضای شورای هماهنگی امور خیریه شهرستان شبستر که توسط مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی صادر شده بود به اعضای مربوطه تحویل شد.