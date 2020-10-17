کتاب «خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی» چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی» نوشته حسن بلخاری قهی به‌تازگی توسط مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) زیرمجموعه فرهنگستان هنر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

امام محمد غزالی بی‌تردید یکی از متفکران بزرگ جهان اسلام است که به‌رغم اشتهارش به فلسفه‌ستیزی و تهافتِ فلاسفه، در احیای راستین اندیشه‌های اسلامی و نیز انس عقل و دل یا شریعت و تصوف، نقشی بی‌نظیر و بی‌بدیل دارد. از جمله اختصاصات آرا و نظرهای غزالی و کارکردهای فلسفه هنری آثار او نگاشتن بابی مستقل و وسیع در باب موسیقی، هم در احیاء‌العلوم و هم در کیمیای سعادت؛ ارائه تأملات بسیار غنی و عمیق درباره جمال و زیبایی در احیاء‌العلوم؛ تبیین لطایفی در کارکرد قوه خیال و کارکردهای عظیم هنری آن؛ ارائه تحلیل قَدَری از قوه ذوق که چند قرن بعد مشابه آن را ایمانوئل کانت بیان کرد؛ و مهم‌تر استناد به مثال‌های هنری چون نقاشی چینیان و رومیان است.

کتاب «خیال و ذوق و زیبایی در آرای امام محمد غزالی» دو بخش دارد. بخش نخست در احوال و آثار محمد غزالی است که چهار فصل را شامل می‌شود. در فصل نخست کتاب به «غزالی و آثارش» پرداخته شده است. در فصل دوم به «حقیقت غزالی به روایت خویش در المنقذ من الضلال (از شک تا یقین)» پرداخته شده است. فصل سوم کتاب «آشنایی با دو کتاب احیاءالعلوم و کیمیای سعادت» است و آخرین فصلِ بخش نخست به «امام محمد غزالی و شیخ شهاب‌الدین سهروردی (پیدایش و تکوین حکمت مبتنی بر نور)» اختصاص دارد.

در بخش دوم این کتاب نیز که مشتمل بر یک مقدمه و پنج فصل است، درباره حکمت هنر و زیبایی در آرای امام محمد غزالی می‌خوانید. «غزالی، خیال و تخیل»؛ «جمال و زیبایی از منظر غزالی»؛ «قوه ذوق در آرای امام محمد غزالی و ایمانوئل کانت»؛ «غزالی، سماع و موسیقی»؛ و «غزالی و تمثیل معماری در تبیین آفرینش عالم»؛ به‌ترتیب مباحثی‌اند که در پنج فصل این بخش بررسی شده‌اند.

بلخاری قصد خود را از نوشتن این‌کتاب، تأمل بر آرای عمیق و تأثیرگذار غزالی در احیاءالعلوم، کیمیای سعادت، مشکوة‌الانوار و بعضی دیگر از آثار او چون مقصدالاسنی فی شرح اسماءالحسنی درباره هنر (فن)، زیبایی، خیال و به‌ویژه ذوق عنوان کرده که همه از بنیادهای اصلی فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی محسوب می‌شوند.

این‌کتاب با ۲۵۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.