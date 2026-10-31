به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو در جلسه شورای معاونین استان، با اشاره به افزایش دعاوی مطالبه طلب تأکید کرد: پرونده‌هایی که مردم با امید احقاق حق به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهند، نباید در فرایند رسیدگی معطل بمانند.

اسپانلو افزود: در این شرایط، زمان رسیدگی به مطالبات مردم در پرونده ها مالی اهمیت زیادی دارد و تأخیر در تعیین تکلیف این پرونده‌ها می‌تواند آثار زیان‌باری برای صاحبان حق داشته باشد.

وی با اشاره به برخی پرونده‌های مالی که در آن‌ها موضوع محاسبه مطالبات به نرخ روز مطرح است، خواستار توجه قضات به مبانی قانونی جبران ارزش پول شد و بر ضرورت بررسی کارشناسی این موضوعات و ایجاد وحدت رویه در سطح استان تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، پیگیری مصوبات شورای معاونین تا حصول نتیجه را ضروری دانست و گفت: تصویب موضوعات به‌تنهایی کافی نیست و باید میزان پیشرفت، موانع اجرا و نتایج هر مصوبه به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

اسپانلو در ادامه با اشاره به پیامدهای تورم بر خانواده‌های کم‌درآمد، خواستار توجه بیشتر معاونت پیشگیری و دادستانی به اقشار آسیب‌پذیر شد و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حمایت از خانواده زندانیان، به‌ویژه خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها در زندان به سر می‌برد، تأکید کرد.

اسپانلو گفت: یکی از راه ها کمک به بهبود شرایط اقتصادی استان، حمایت از واحدهای تولیدی است که در این بخش در دادگستری استان و ستاد اقتصاد مقاومتی همه توان ما بر کمک به رفع موانع تولید و ادامه فعالیت کاخانه ها متمرکز است.

اسپانلو در بخش دیگری از سخنان خود، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، برق و سایر هزینه‌های اداری را ضروری دانست و از مدیران و مسئولان نظارتی خواست با تشکیل کارگروه ویژه برای صرفه جویی در هزینه راهکار ارئه دهند و در بازدیدهای خود از واحدهای قضایی بررسی کنند.