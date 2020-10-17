هافبک تیم شهدای بابلسر به تیم استقلال ملاثانی پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، «محمد مدملیسی» پس از مذاکرات نهایی با مدیرعامل باشگاه استقلال ملاثانی و عقد قرارداد به مدت یک فصل به جمع بازیکنان تیم فوتبال بزرگ‌سالان این باشگاه اضافه شد و در مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور برای پیراهن این تیم به میدان می‌رود.

مدملیسی سابقه بازی را در تیم‌های استقلال اهواز، نفت مسجدسلیمان و استقلال خوزستان دارد.

همچنین «سید کریم حسینی» رئیس مجمع نماینده خوزستان در مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر باشگاه استقلال ملاثانی، با مدیرعامل و اعضای تیم فوتبال بزرگ‌سالان این باشگاه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار مدیرعامل و اعضای تیم فوتبال بزرگ‌سالان باشگاه استقلال ملاثانی، مشکلات و نیازهای خود را برای رقابت در مسابقات دسته اول باشگاه‌های کشور مطرح کردند.

حسینی بر حضور پرقدرت تیم فوتبال استقلال ملاثانی در مسابقات دسته اول باشگاه‌های کشور تأکید و گفت: همه تلاش خود را برای کمک در کاهش مشکلات این تیم انجام خواهم داد.