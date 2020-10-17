تعطیلی مراکز فرهنگی هنری تهران یک هفته دیگر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به گفته استاندار تهران تمام محدودیت‌های ابلاغی در هفته گذشته از روز یکشنبه ۲۷ مهرماه تا پایان هفته جاری در استان تهران به قوت خود باقی است.

با توجه به تصمیم ستاد مقابله با کرونای تهران تعطیلی مراکز محل تجمع همچون سینماها، کتابخانه‌ها، سالن‌های نمایش، آموزشگاه‌های هنری و… برای یک هفته دیگر تمدید شد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به منظور صیانت از سلامت آحاد جامعه با توجه به اهمیت موضوع، از محدودیت‌های اعلام شده تبعیت می‌کند.

بنا بر اعلام ستاد مقابله با کرونای تهران این مراکز تا پایان هفته جاری یعنی از ۲۷ مهرماه تا ۲ آبان‌ماه تعطیل خواهد بود.