توزیع ۶ هزار بسته معیشتی در ساوجبلاغ

حجت الاسلام محسن سراغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام سوگواری ۲۸ ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) اظهار کرد: سازمان اوقاف در خصوص امور اجتماعی در راستای برطرف شدن معضلات اجتماعی همچون نیاز نیازمندان، بهداشت و درمان بیماران، آزادی زندانیان غیرعمد و تسهیل در امر ازدواج گام‌های مهمی بر داشته است.

وی با بیان اینکه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبلاغ به عنوان بخشی از سازمان اوقاف تا کنون طی ۸ مرحله سبد معیشتی تهیه و توزیع کرده است، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون با توجه به شیوع بیماری کرونا، ۶ هزار بسته معیشتی در شهرستان ساوجبلاغ تهیه کرده و به دست جامعه هدف رساندیم.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ساوجبلاغ با بیان اینکه علاوه بر بسته‌های معیشتی، لوازم‌التحریر و البسه برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار تهیه و توزیع شد، خاطرنشان کرد: به نیت اربعین حسینی و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) که سال‌های گذشته پای پیاده در مسیر کربلا معلی گام بر می‌داشتند، ۱۱۰ جفت کفش تهیه و در اختیار دانش‌آموزان کم‌برخورد قرار داده شد.

توزیع ۳۰ هزار ماسک در شهرستان ساوجبلاغ

وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۳۰ هزار ماسک در قالب بسته‌های بهداشتی و حدود ۱۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی‌کننده سطح و شست‌وشوی دست در بین افراد کم‌برخوردار شهرستان توزیع شد، بیان کرد: همچنین از ابتدای شیوع کرونا تاکنون به وفور غذای گرم در بین جامعه هدف توزیع شد.

سراغی با تاکید به اینکه در شرف این هستیم که در آزادی زندانیان غیرعمد گام مؤثری بر داریم، گفت: در راستای کمک مومنانه، کمک هزینه بخشی از جهیزیه سه زوج جوان از محل اجرای نیت واقفین خیراندیش صورت گرفت.

وی از دیگر اقدامات و عملکرد اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوجبلاغ در دهه وقف را طرح «احسان ماندگار» دانست و یادآور شد: در این طرح با به نیت حضرت رسول اکرم (ص) در روز ۲۸ صفر، یک هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در بین خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

عملیات عمرانی گنبد بقعه امامزاده عبدالقهار کردان در اتمام است

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ساوجبلاغ به افتتاح چندین طرح در بقاع امامزادگان این شهرستان در ایام دهه وقف اشاره کرد و گفت: ضریحی در خور شأن و مقام امامزاده بی بی شهربانو در روستای دوزعنبر ساخته شده که در هفته جاری افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات عمرانی گنبد بقعه امامزاده عبدالقهار روستای کردان با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان با طراحی کاشی هفت‌سنگ در هفته جاری به پایان می‌رسد، متذکر شد: همچنین کلنگ‌زنی برای محوطه امامزاده اظهر الدین ایقربلاغ (ع) انجام می‌شود.