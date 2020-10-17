حرف های ترامپ درباره توافق با ایران فقط شعار است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل -عبدالحمید بیاتی: تحریم‌های تسلیحاتی ایران از سوی سازمان ملل در حالی به پایان رسید که آمریکا تلاش زیادی را برای تمدید این تحریم‌ها انجام داده بود.

آمریکا برای رسیدن به این هدف در مرداد ماه سال جاری دو پیش‌نویس به شورای امنیت ارائه کرد که هر دو مورد شکست خورد. این دو پیش‌نویس در حالی در شورای امنیت شکست خوردند که آمریکا تهدید کرده بود در صورت رأی نیاوردن پیش‌نویس‌های مورد نظرش به سراغ فعال کردن مکانیسم ماشه می‌رود.

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به عبارتی آخرین ستون باقی مانده در برجام را نیز فرو می‌ریزد از همین رو اروپایی‌ها که در مقام عمل برای زنده نگه داشتن برجام اقدامی نکرده بودند می‌بایست سخنان خود را در دفاع از برجام به مقام عمل نزدیک‌تر می‌کردند.

این وضعیت در حالی بود که «برایان هوک» مسئول مستعفی امور ایران در وزارت خارجه آمریکا روز ۲۰ خرداد با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مدعی شده بود که ایران در خط مقدم تأمین مالی تروریسم در جهان است و لغو تحریم‌های تسلیحاتی فرصتی برای جمهوری اسلامی پدید خواهد آورد تا منطقه را بی‌ثبات کند.

با این حال، چین و روسیه با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران مخالف بودند و در این زمینه به سازمان ملل نامه نوشتند. این دو کشور عقیده داشتند که آمریکا از برجام خارج شده و نمی‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند.

در چنین شرایطی تلاش‌های آمریکا در سازمان ملل علیه ایران شکست خورد و نهایتاً روز ۲۷ مهر تحریم‌های تسلیحاتی ایران به پایان رسید. برای تحلیل بهتر اینکه در چنینی شرایطی چه وضعیتی بر مناسبات آمریکا با همپیمانانش و همچنین مناسبات آتی ایران و ایالات متحده حاکم خواهد بود با «باربارا اسلاوین» رئیس گروه ایران در اندیشکده شورای آتلانتیک به گفتگو نشستیم.

«اسلاوین» روزنامه نگار مشهور آمریکایی و عضو ارشد شورای آتلانتیک است. او در حال حاضر، با رسانه‌های معتبری همچون واشنگتن پست و المانیتور همکاری دارد، اسلاوین که تاکنون ۹ بار به ایران سفر کرده، در سال ۲۰۰۷، کتابی تحت عنوان «ایران، آمریکا و راه مارپیچ به سوی درگیری»، منتشر کرد. مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

* همانگونه که مطلع هستید به رغم خواست آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، این تحریم‌ها به پایان رسیده‌اند آیا به نظر شما این وضعیت تأثیر خاصی در فضای حاکم میان ایران و آمریکا خواهد داشت؟

به نظر من پایان یافتن این تحریم‌ها تأثیر خاصی را بر مناسبات آمریکا و ایران نخواهد داشت چون روابط دو کشور در حال حاضر در بدترین شرایط موجود قرار دارد.

*به نظر شما دلیل اصلی اینکه متحدان آمریکا از خواست این کشور برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران حمایت نکردند چه بود؟

آمریکا در این مورد (تمدید تحریم‌ها) منزوی شده بود چون اغلب کشورهای دیگر و نه فقط متحدان اروپایی آمریکا، خواستار حفظ آنچه که از برجام باقی مانده هستند. این امید وجود دارد که دولت بایدن (درصورت پیروزی جو بایدن در انتخابات) به برجام بازگشته و به تعهدات خود عمل کند و ایران نیز به همین شکل رفتار نماید.

علاوه بر آن، قبول اینکه آمریکا با وجود خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ هنوز جزئی از آن است برای هرکسی مشکل بود و پذیرفتن موضع کاخ سفید در این خصوص اعتبار شورای امنیت سازمان ملل را خدشه دار می‌کرد.

*بعد از شکست در تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران، مقامات آمریکایی اعلام کردند که بدنبال بازگرداندن تحریم‌هایی هستند که با امضای برجام لغو شده بودند اما کاخ سفید در این امر نیز شکست خورد، به نظر شما دلیل آنکه آمریکا سعی در انجام کارهایی دارد که جامعه جهانی با آنها مخالف است چیست؟

دولت آمریکا واقعاً بدنبال تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران بود چون از دید کاخ سفید رفتار ایران در منطقه مخرب است و علاوه بر این دولت ترامپ بدنبال تخریب بیشتر برجام است.

*باوجود آنکه آمریکا سیاست فشار حداکثری را در برابر ایران در پیش گرفته، ترامپ اعلام کرده که در ظرف یک ماه با ایران به توافق می‌رسد، به نظر شما چگونه امکان انجام این کار برای ترامپ وجود دارد؟

این امر (توافق با ایران ظرف یک ماه) امکان پذیر نیست. آنچه ترامپ در این رابطه می‌گوید فقط شعار است.