به گزارش خبرنگار مهر، از امروز چهارشنبه ۸ مهر فیلم جدیدی اکران نشده است. سینماها در یک هفته اخیر براساس اعلام سامانه سمفا تا ساعت ۲۲ سهشنبه ۷ مهر در ۲۰ هزار و ۳۴۲ سانس، ۶۹۰ هزار و ۵ مخاطب داشتند و به فروش حدودا ۹۴ میلیارد تومانی دست یافتند که حدود ۶ میلیارد تومان نسبت به هفته پیش افزایش پیدا کرده است.
«خانوم والده» صدرنشین جدول فروش است
فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق و تهیهکنندگی سید ابراهیم عامریان از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۴۸۱ هزار و ۷۵۰ بلیت به فروش ۶۷ میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومانی رسید و در رتبه اول جدول فروش قرار گرفت. «خانوم والده» داستان ۲ برادر بدهکار را روایت میکند که در شرایط دشوار مالی، از رسیدن ارثی غیرمنتظره باخبر میشوند. ورود این ارث به زندگی آنها، مجموعهای از سوءتفاهمها و موقعیتهای طنز را شکل میدهد و ۲ برادر را وارد ماجرایی تازه میکند. رضا عطاران و عباس جمشیدیفر نقش ۲ برادر داستان را بازی میکنند و شبنم قربانی، غلامرضا نیکخواه، ایمان صفا، گیتی قاسمی و علی دهکردی دیگر بازیگران فیلم هستند.
فیلم سینمایی «اسکورت» به نویسندگی و کارگردانی یوسف حاتمیکیا و تهیهکنندگی محمدرضا منصوری از ۱۱ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۴۹ هزار و ۹۴۳ بلیت به فروش ۷ میلیارد و ۲۴۹ میلیون تومانی رسید و در رتبه دوم جدول فروش هفتگی قرار گرفت. «اسکورت» درباره انتخابهای دشوار است؛ داستانی از سربازی که برای نجات جان دوستش، ناچار به ورود به دنیای خطرناکِ شوتیها میشود. امیر جدیدی، هدی زینالعابدین، افشین هاشمی، مهدی زمینپرداز، هادی شیخالاسلامی و رضا کیانیان از بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی «زنده شور» به تهیهکنندگی و کارگردانی کاظم دانشی از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرده و با فروش ۴۸ هزار و ۲۵۸ بلیت به فروش ۶ میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومانی دست یافته و در رتبه سوم جدول فروش هفتگی قرار گرفته است. «زنده شور» درباره یک شب از کار مرتضی زند، نماینده دادستان است که برای اجرای حکم ۵ اعدامی متهم به قتل به شهر دیگری آمده است اما اجرای حکم اول تازه آغاز ماجرا است ...
بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد، امیر جعفری، شبنم مقدمی، صدف اسپهبدی، محمد ولیزادگان، رویا جاویدنیا، علیرضا محمدیآرا، عرفان ناصری، فرید سجادیحسینی، بهرام ابراهیمی، حسین پورکریمی، مارال فرجاد، محمد عسگری و تورج الوند فهرست پربازیگر این فیلم دانشی را تشکیل میدهند.
فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت از ۲۴ تیر اکران خود را آغاز کرد و با فروش ۳۴ هزار و ۹۵۸ بلیت به فروش ۴ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومانی رسید و در رتبه چهارم قرار گرفت. امین حیایی، سحر دولتشاهی، مهران مدیری، کاظم سیاحی، علیرضا خمسه، پانته آ پناهی ها، بیژن بنفشه خواه، مجید یوسفی، سورنا صحت گروه بازیگران «استخر» را تشکیل می دهند.
انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیهکنندگی محمدامین همدانی از ۴ شهریور اکران شده و با فروش ۲۹ هزار و ۱۶۲ بلیت ۳ میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومان فروخته است.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: در سیارهای دوردست دختری به نام دریا منتظر قهرمانی افسانهای است که آنها را از دست آبدزکها نجات دهد. همزمان پسر بچهای عاشق قهرمان شدن به نام هانی که اشتباهی به جای یک میمون فضانورد در آسمان سرگردان است، وارد سیاره آنها میشود.
فیلم سینمایی «جانشین» به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیهکنندگی روحالله سهرابی از ۲۵ شهریور اکران شده و با فروش ۱۶ هزار و ۱۵۷ بلیت به فروش ۳ میلیارد و ۲۴۷ هزار تومانی دست یافت. در این فیلم آرمان درویش، شکیب شجره، پیام احمدینیا، سارا توکلی، امیرحسین هاشمی، هادی شیخالاسلامی، پیمان نوری، میلاد رفاقتی، حسین اثباتی، محمد صدیقیمهر، حسین اسماعیلی، عرفان آصفی و رضا نوری و با حضور امیر آقایی به ایفای نقش پرداخته اند. «جانشین» روایتی از زندگی و نقش سرنوشتساز شهید حسین املاکی جانشین لشکر قدس گیلان، در طراحی و اجرای عملیات بزرگ و پیچیده «نصر ۴» است.
فیلم کمدی «ناپلئون در باغ زردآلو» به نویسندگی و کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی احسان ظلیپور از ۴ شهریور اکران خود را آغاز کرده است و با فروش ۹ هزار و ۵۲۰ بلیت به فروش یک میلیارد و ۲۴۹ میلیون تومانی رسید. سعید آقاخانی، امیر جعفری، غلامرضا نیکخواه، ناهید مسلمی، امید روحانی، شادی خلیلی، قاسم زارع، نیما نوری زاده و یوسف تیموری در این کمدی به ایفای نقش پرداخته اند. در خلاصه داستان «ناپلئون در باغ زردآلو» آمده است: آقا بهمن و آقا یحیی تو زندان نقشه بزرگترین دزدی عمرشان را می کشند تا بارشان را برای همیشه ببندند … .
فیلمهایی که زیر یک میلیارد فروختند
فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی حبیب والینژاد با فروش ۴ هزار و ۷۷۶ بلیت به فروش ۴۱۵ میلیون تومانی دست یافت. مهدی نصرتی، توماج دانشبهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زندهیاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماهمنیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.
فیلم سینمایی «سفید برفی» به کارگردانی جواد نوریان و تهیه کنندگی داریوش بابائیان از اول مهر اکران شده و با فروش ۳ هزار و ۷۷۸ بلیت به فروش ۴۰۴ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان این فیلم که مناسب گروه سنی کودکان است، آمده است: فرشید همراه گروهی از دوستانش بعد از فراغت از تحصیل تصمیم می گیرند برای مسابقه به اسطبل پدر فرشید بروند در همین حین اسب گران قیمتی مفقود می شود و بچه ها تصمیم می گیرند با همکاری یکدیگر اسب را پیدا کنند.
کیانوش گرامی، امید علیمردانی، خشایار راد، مجید شهریاری، علی قزوینی، میلاد کریمی، حسین دارایی افسانه صالحی، پریناز عبائیان، حسین توکلی، ابوالفضل نوریان، امیرهادی طاهری، سالار شکرانی، کوروش اسماعیلی، آیهان امیری، محمدرضا شریعتی، کارن جعفری، سپهر نجابت، امیرمحمد اسماعیلزاده، علیرضا شاکری و سپهر عمومی گروه بازیگران «سفید برفی» را تشکیل میدهند.
فیلم سینمایی «آن دو» به نویسندگی مهدی سجادپور و مرتضی رحیمی، کارگردانی مرتضی رحیمی و تهیه کنندگی سیدعلیرضا سبط احمدی از ۲۵ شهریور اکران خود را آغاز کرده است. این فیلم با فروش ۲ هزار و ۴۷۰ بلیت به فروش ۲۱۹ میلیون تومان دست یافت. درام سینمایی «آن دو» داستان «ظفر»، پسر ۱۲ ساله ایل بختیاری را روایت میکند که با مفقود شدن برادرش در جبهه و آوردن شهیدی بینام و نشان به لردگان، ظفر و خانوادهاش در برزخِ بیم، امید و شناسایی قرار میگیرند.
فیلم سینمایی «سرزمین فرشتهها» به تهیهکنندگی منوچهر محمدی و کارگردانی بابک خواجه پاشا با فروش ۲ هزار و ۹۷ بلیت به فروش ۱۴۹ میلیون تومانی دست یافت. این فیلم روایتی انسانی و شاعرانه از کودکان غزه دارد.
فیلم سینمایی «دانههای انگور» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان و تهیه کنندگی سید ابراهیم عامریان نیز از ۲۹ شهریور اکران شده و با فروش یک هزار و ۱۰۴ بلیت به فروش ۱۴۸ میلیون تومانی رسیده است. «دانههای انگور» با بازی رضا عطاران و نوید محمدزاده، با مضمون مشروبات تقلبی ساخته شده است.
فیلم سینمایی «سقف» به نویسندگی مشترک ابراهیم امینی و علی محمد حسامفر اکران خود را از ۲۸ مرداد آغاز کرده است و با فروش یک هزار و ۴۵۴ بلیت به فروش ۱۳۱ میلیون تومانی دست یافت. سام درخشانی، فریبا نادری، بیژن بنفشهخواه، گیتی قاسمی، شیرین آقاکاشی، بابک والی، سانیا سالاری، حسین رامه، با معرفی سجاد آوینی و رزا اسکندری و بازیگر خردسال ارسلان همتی بازیگرانی هستند که در این فیلم سینمایی نقشآفرینی کردهاند. «سقف» به معضلات یک خانواده ایرانی میپردازد که پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه با آن مواجه شدهاند.
«سفر به لیمونیا» به کارگردانی کمال مقدم با فروش ۲ هزار و ۱۵۲ بلیت توانست ۴۱ میلیون تومان فروش به دست بیاورد. «سفر به لیمونیا» داستانی فانتزی و پر رمز و راز را با حضور شخصیتهایی چون غولی شیطون و لیمویی روایت میکند؛ جایی که با باز شدن یک چمدان، همهچیز دستخوش تغییر میشود.
بهاره رهنما، ابراهیم شفیعی، محمدرضا شیرخانلو، سروش مالمیر، باربد مالمیر، محمدجواد سیانکی، رادین آسیابان، النا عسگری، هلنا پیری، حسین مبینیپور، آذر، امیرمهدی اکبری، یاس عباسی، بهار باباربیع، سوین یادگاری، مهدی رفائی، عسل نوربخش، آندیا جوادزاده، آرمیا جوادزاده، امید باغبان، شایلین رستمی، متین محمدی، کیانوش کیانی، رادین طلوع، آراد جعفری، ساسان بنیحاتم، پرهام دهمرده، عسل نوربخش و کیان غفاری از جمله بازیگران این اثر هستند.
انیمیشن فانتزی «نبرد با خرچنگ» به تهیهکنندگی و کارگردانی مازیار محمدینژاد از چهارشنبه ۳۱ تیر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. این انیمیشن با فروش ۴۳۱ بلیت به فروش ۳۷ میلیون تومانی دست یافت. در خلاصه داستان «نبرد با خرچنگ» آمده است: سامی، کودک اسرارآمیزی که از دل یک حفره شگفتانگیز از آسمان به خاک جزیره شاد فرود میآید، داستانی عجیب به همراه دارد. او به همراه دریانوردهای کشتی سنایچ میخواهد به جنگ خرچنگی برود که در حال بلعیدن تمام شادیهای کودکانه است. آیا او در این سفر دشوار و هیجان انگیز موفق میشود؟
فیلم سینمایی «آنتیک» به تهیهکنندگی محمود بابایی و کارگردانی هادی نائیجی با فروش ۲۸۸ بلیت به فروش ۳۴ میلیون تومانی رسید. «آنتیک» داستان ابی و ولی را با بازی پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه روایت میکند. در کنار پژمان جمشیدی و بیژن بنفشهخواه، ستاره پسیانی، آناهیتا افشار، امیر نوروزی، غلامرضا نیکخواه، فرزین محدث، علی باقری، مجتبی شفیعی، هادی افتخارزاده، آرش نوذری، لادن ژافهوند، یدالله شادمانی، رحمان باقریان، مهدی قربانی و … بازیگران اصلی هستند که در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
در خلاصه داستان این کمدی سینمایی آمدهاست: انقلاب شده و کاسبی اِبی و وَلی، آنتیک بازهای قبل انقلاب کساد است اما افتادن گذرشان به یک امامزاده، مسیر زندگیشان را تغییر میدهد … .
فیلم سینمایی «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار، نویسندگی محمد پایدار و محسن ملکی و تهیهکنندگی محمدجواد موحد در هفته گذشته ۴۰۰ بلیت فروخت و به فروش ۲۳ میلیون تومانی دست یافت. مجید صالحی، حسن معجونی و هادی کاظمی سه شخصیت محوری این کمدی هستند و بیژن بنفشهخواه، هدیه حسینینژاد، جواد خواجوی، آتوسا کلانتری و علیرضا مسعودی با حضور آناهیتا درگاهی سایر چهرههای این اثر پربازیگر هستند.
فیلم «خواب نما» به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی از ۱۹ تیر اکران خود را در سینماها آغاز کرد و با فروش ۴۸۶ بلیت به فروش ۱۲ میلیون تومانی رسید. در خلاصه داستان فیلم آمده است: برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادربزرگ ... . جواد رضویان و بیژن بنفشه خواه بازیگران اصلی «خواب نما» هستند.
فروش کلی فیلمها
فروش کلی فیلمهای روی پرده به ترتیب فروش به شرح زیر است:
«زنده شور»: ۱۸۱ میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان
«استخر»: ۱۶۲ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان
«خانوم والده»: ۱۱۵ میلیارد و ۷۰۲ میلیون تومان
«آنتیک»: ۶۳ میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان
«اسکورت»: ۴۴ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان
«سفینه نجات»: ۳۱ میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان
«ناپلئون در باغ زردآلو»: ۱۹ میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان
«تاکسیدرمی»: ۱۸ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان
«سفر به لیمونیا»: ۱۵ میلیارد و ۷۲ میلیون تومان
«لباس شخصی»: ۱۰ میلیارد و ۶۴۳ میلیون تومان
«سقف»: ۹ میلیارد و ۴۱۶ میلیون تومان
«خواب نما»: ۶ میلیارد و ۹۹ میلیون تومان
«نبرد با خرچنگ»: ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
«جانشین»: ۳ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان
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