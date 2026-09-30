قیمت طلای جهانی در مسیر ثبت افت ماهانه

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵، تقریباً بدون تغییر ماند، اما این فلز گرانبها در مسیر ثبت افت حدود ۶ درصدی در ماه سپتامبر قرار دارد؛ زیرا افزایش انتظارات درباره نرخ بهره آمریکا، جذابیت طلا را تحت فشار قرار داده است.

بر اساس آخرین معاملات، هر اونس طلای نقدی حدود ۴ هزار و ۱۸۰ دلار معامله شد. در همین حال، معاملات آتی طلای آمریکا نیز در محدوده ۴ هزار و ۲۱۲ دلار قرار گرفت.

تقویت دلار آمریکا نیز از عوامل فشار بر قیمت طلا بوده است؛ چراکه افزایش ارزش دلار، خرید فلزات گرانبها را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر می‌کند.

اکنون توجه سرمایه‌گذاران به انتشار شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا معطوف شده است؛ داده‌ای که می‌تواند بر انتظارات بازار از مسیر سیاست پولی فدرال رزرو اثرگذار باشد.

تحلیلگران معتقدند انتشار داده‌های تورمی می‌تواند جهت بعدی بازار طلا را مشخص کند. کاهش تورم و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند، در حالی که آمار تورمی بالاتر از انتظار ممکن است با تقویت دلار و افزایش بازده اوراق خزانه، فشار بیشتری بر این فلز گرانبها وارد کند.

در همین حال، افزایش نرخ بهره معمولاً برای طلا عامل منفی محسوب می‌شود، زیرا این فلز برخلاف دارایی‌های بهره‌دار، سود دوره‌ای ایجاد نمی‌کند و در محیط نرخ‌های بهره بالاتر، هزینه فرصت نگهداری آن افزایش می‌یابد.

در بازار سایر فلزات گرانبها نیز قیمت نقره با کاهش همراه شد و در محدوده ۶۱ دلار در هر اونس قرار گرفت. پلاتین نیز حدود ۱۷۰۳ دلار و پالادیوم حدود ۱۲۲۰ دلار معامله شدند.

با وجود نوسانات اخیر، سرمایه‌گذاران همچنان تحولات نرخ بهره آمریکا، ارزش دلار و داده‌های تورمی را به‌عنوان مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر مسیر قیمت طلا دنبال می‌کنند.