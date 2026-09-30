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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

دستگیری ۲ متخلف شکار و صید در بندرعباس

دستگیری ۲ متخلف شکار و صید در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان از دستگیری ۲ متخلف شکار و صید در شهرستان بندرعباس و کشف و ضبط ۲ قبضه سلاح شکاری از آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در شهرستان بندرعباس ۲ متخلف شکار و صید را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در جریان این عملیات ۲ قبضه سلاح شکاری از متخلفان کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان، تصریح کرد: پرونده این متخلفان در حال طی مراحل قانونی است.

شریفی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک از جمله شکار و صید، قطع درختان، آلودگی هوا، آب و خاک و قاچاق حیات وحش، مراتب را به نزدیک‌ترین اداره محیط زیست، پاسگاه محیط‌بانی یا سامانه ۱۵۴۰ اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان اطلاع دهند.

کد مطلب 6963238

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