به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست صبح چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی هرمزگان، اظهار کرد: مشکل خاصی در سطح راه‌های استان نداریم و جریان ترافیک به‌خوبی در حال انجام است.

وی افزود: از ابتدای هفته گذشته تاکنون طرح کنترل ناوگان عمومی حمل بار و به ویژه حمل مسافر در هرمزگان در حال اجراست و نظارت بر این ناوگان به صورت ویژه انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه هرمزگان با اشاره به وقوع تصادفات سنگین مرتبط با ناوگان حمل مسافر در سطح کشور طی هفته گذشته، گفت: در پی اجرای طرح سراسری پلیس راه فراجا برای کنترل ناوگان حمل مسافر این طرح در هرمزگان نیز با جدیت و قدرت در حال اجراست.

حق‌پرست از رانندگان ناوگان عمومی مسافر خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را با دقت بیشتری رعایت کنند و افزود: رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت کرده و توجه داشته باشند که تنها مسئول جان خود نیستند، بلکه مسافرانی نیز همراه آنها هستند که خانواده و بستگانشان چشم‌انتظار بازگشت آنها هستند.

وی بر استفاده از کمربند ایمنی تأکید کرد و ادامه داد: رانندگان ناوگان عمومی باید در طول مسیر به استراحت‌های ضروری توجه ویژه داشته باشند و پس از هر دو ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توقف و استراحت کامل داشته باشند.

رئیس پلیس راه هرمزگان با هشدار نسبت به تخلفات حادثه‌ساز، گفت: پرهیز از سرعت غیرمجاز، انحراف و تجاوز به چپ و رعایت فاصله طولی مناسب با سایر وسایل نقلیه از مواردی است که رانندگان باید به‌طور جدی رعایت کنند.

حق‌پرست همچنین بر ضرورت همراه داشتن تجهیزات ایمنی در خودروهای حمل مسافر تأکید کرد و افزود: وجود کپسول آتش‌نشانی و تجهیزات ایمنی از جمله چکش‌های داخل خودرو ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به تردد خلاف جهت برخی خودروها در محدوده مقابل دانشگاه هرمزگان هشدار داد و گفت: در این محدوده شاهد تردد خلاف جهت و تخلفات مرتبط با قاچاق سوخت هستیم که این موضوع بسیار خطرناک است و جان افراد زیادی را به خطر می‌اندازد.

رئیس پلیس راه هرمزگان، ادامه داد: با جابه‌جایی پاسگاه پلیس راه در محدوده بندرعباس - میناب و انتقال آن به محل جدید، با توجه به نزدیک بودن دو معبر به یکدیگر این مشکل تا حدود زیادی برطرف خواهد شد و امیدواریم دیگر شاهد تردد خودروها به صورت خلاف جهت در این محدوده نباشیم.