یزدیان: طرح «تورم صفر» گام مثبتی برای تأمین معیشت مردم است

حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای طرح «تورم صفر» از سوی شهرداری تهران و عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی با قیمت ثابت به مدت ۶ ماه در میادین میوه و تره‌بار، گفت: واقعیت این است که روش انجام این کار را دقیق اطلاع ندارم، اما روز گذشته که خبر آن را شنیدم، به نظرم رسید که گام مثبتی است. پیش از این هم در تهران چنین مواردی را شاهد بوده‌ایم و مجموعه شهرداری‌ها با توجه به امکانات و پتانسیلی که دارند، اگر در زمینه‌های معیشتی مردم نیز ورود پیدا کنند، می‌توانند توفیقات خوبی به دست آورند.

وی اظهار کرد: شهرداری‌ها هم مراجع عرضه مستقیم کالا را دارند و هم یک شبکه پخش و توزیع گسترده‌ای را می‌توانند فراهم کنند و این موضوع خودش می‌تواند بخشی از هزینه‌های تمام‌شده‌ای را که برای رساندن کالا به دست مصرف‌کننده وجود دارد، به صورت قابل توجهی کاهش دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این یک بخش از موضوع است که واقعاً ورود شهرداری‌ها، خصوصاً در شهرهای بزرگ، می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌ شده و در حقیقت قیمتی که کالا با آن به دست مصرف‌کننده می‌رسد، کمک کند. انصافاً اگر شهرداری‌ها در این زمینه ورود کنند، حتماً می‌توانند نقش به‌سزایی در تأمین معیشت مردم داشته باشند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره تأمین مالی این طرح نیز گفت: در بحث تأمین مالی، اگر این اقلام به صورت عمده تأمین شوند، مجموعه شهرداری‌ها هم مجموعه‌هایی هستند که در نهایت عام‌المنفعه‌اند و خیلی دنبال سود نیستند، بنابراین می‌توانند در کاهش چشمگیر قیمت تمام شده نقش داشته باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر شهرداری‌ها حتی در زمینه واردات و تأمین مالی نیز بتوانند کمک کنند، خصوصاً اگر همه این موارد دست به دست هم بدهد، مسلماً اتفاق خوبی می‌تواند در زمینه تأمین اقلام مورد نیاز مردم رخ دهد.

وی با اشاره به تجربه شهرداری تهران در ورود به چنین موضوعاتی، گفت: تجربه شهرداری تهران در ماه‌های اخیر در ورود به چنین مسائلی، تجربه موفقی است و امیدواریم که این طرح نیز با موفقیت انجام شود و رضایتمندی خیلی جدی برای مردم خصوصاً مردم تهران ایجاد کند و همچنین در آینده، ان‌شاءالله در دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها نیز شاهد اجرای چنین طرح‌هایی باشیم.

یزدیان در ادامه با بیان اینکه اجرای چنین طرح‌هایی شدنی است، گفت: بنده امیدوارم، چون این کار شدنی است و مسئله لاینحلی نیست. البته بالاخره برخی از این اقلام وابستگی‌های ارزی نیز دارند، ولی یکی از کارهای جدی که شهرداری‌ها می‌توانند انجام دهند، ورود به کشاورزی قراردادی است.

وی در ادامه گفت: شهرداری‌ها می‌توانند سفارش تولید دهند و برای تولیدکنندگان نهاده‌های اولیه را تأمین کنند تا برای آنها تولید انجام شود. این‌طور که شنیدم، در طرح شهرداری تهران نیز چنین موضوعی مورد توجه قرار گرفته و قرار است وارد کشاورزی قراردادی شوند و فقط آنچه را که می‌خواهند عرضه کنند، از قبل سفارش تولیدش را انجام دهند.

یزدیان بیان کرد: مسلماً با این کار، قیمت‌ کالاهای اساسی تحت تأثیر تغییرات قیمتی بازار قرار نمی‌گیرد و می‌تواند تجربه خیلی خوبی باشد و ان‌شاءالله مردم از مواهب آن بهره‌مند شوند.