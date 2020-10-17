۱۵۶ کیلومتر از راه های استان ایلام روکش آسفالت شد

محمدرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب طرح سراسری لکه‌گیری و روکش آسفالت محورهای شریانی کشور، در نیمه نخست امسال ۱۵۶ کیلومتر از راه‌های شریانی ایلام آسفالت شده است.



وی گفت: با آغاز طرح سراسری روکش آسفالت محورهای شریانی کشور از ابتدای سال جاری، این طرح همزمان با سراسر کشور در استان کلید خورد که با پیشرفت قابل ملاحظه‌ای همراه گردید و تاکنون ۱۵۶ کیلومتر از راه‌های شریانی استان روکش آسفالت شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۶۰ کیلومتر از راه‌ها لکه گیری آسفالتی شده‌اند، گفت: با هدف حفاظت بهتر از جاده‌ها، عملیات ۶۵ کیلومتر درزگیری و رویه حفاظتی فوگ سیل (روکش مقاوم) در محورهای استان ایلام انجام شده است.