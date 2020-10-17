  1. استانها
  2. ایلام
۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۶

معاون راهداری ایلام:

۱۵۶ کیلومتر از راه های استان ایلام روکش آسفالت شد

۱۵۶ کیلومتر از راه های استان ایلام روکش آسفالت شد

ایلام-معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: در سال جاری ۱۵۶ کیلومتر از راه های استان ایلام روکش آسفالت شده است.

محمدرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب طرح سراسری لکه‌گیری و روکش آسفالت محورهای شریانی کشور، در نیمه نخست امسال ۱۵۶ کیلومتر از راه‌های شریانی ایلام آسفالت شده است.

وی گفت: با آغاز طرح سراسری روکش آسفالت محورهای شریانی کشور از ابتدای سال جاری، این طرح همزمان با سراسر کشور در استان کلید خورد که با پیشرفت قابل ملاحظه‌ای همراه گردید و تاکنون ۱۵۶ کیلومتر از راه‌های شریانی استان روکش آسفالت شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۶۰ کیلومتر از راه‌ها لکه گیری آسفالتی شده‌اند، گفت: با هدف حفاظت بهتر از جاده‌ها، عملیات ۶۵ کیلومتر درزگیری و رویه حفاظتی فوگ سیل (روکش مقاوم) در محورهای استان ایلام انجام شده است.

کد مطلب 5050008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها