پروژه بازآفرینی نجف آباد یاسوج ۹۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش رشته دراز پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: پروژه آسفالت و جدول گذاری محله نجف آباد در قالب طرح باز آفرینی شهری با حمایت ویژه استانداری و همراهی اداره راه و شهرسازی بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بزودی به پایان می‌رسد.

رشته دراز بابیان اینکه سال جاری به علت بارندگی‌های زیاد شاهد آب‌گرفتگی معابر و شرایط نامناسب موجود در این محله بودیم، افزود: در این راستا و به جهت رعایت و رفاه حال مردم در فصل بارش پیش رو، بیش از ۱۰۰۰ متر جدول گذاری برای رفع این مشکل در محله نجف آباد همزمان با آسفالت معابر اجرا شد.

رشته دراز تصریح کرد: ۱۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات بازآفرینی شهری راه و شهرسازی برای اجرای طرح بازآفرینی شهری در نجف آباد هزینه شد.

رشته دراز گفت: در همین راستا در طی این ۱۴ هزار و ۱۳۶ مترمربع زیرسازی آسفالت محله نجف آباد در قالب طرح بازآفرینی شهری انجام خواهد شد.

وی ساماندهی برخی از محلات اعم از جدول گذاری و آسفالت را در قالب طرح بازآفرینی شهری در کنار سایر پروژه‌های عمرانی از اولویت‌های کاری راه و شهرسازی برشمرد.

معاون راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا کنون توانسته‌ایم در سایه تلاش‌های مجموعه مدیریت و نیروها در حوزه باز آفرینی شهری پاسخگوی بسیاری از درخواست‌ها در محله‌های هدف باشیم.