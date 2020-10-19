اشتباهات عجیب استقلال به سود تراکتور/سرنوشت مشابه دوبازیکن خبرساز

به گزارش خبرنگار مهر، سعید واسعی یکی از اولین بازیکنانی بود که آبی‌ها در نقل و انتقالات تابستانی خود او را هدف قرار دادند تا به عنوان یک هافبک بازیساز جذب کرده و تا حدود زیادی این خلاء چند ساله را در تیم شأن از بین ببرند.

واسعی در یکی از اولین روزهای حضور استقلالی‌ها در طبقه بیست و سوم و سوئیت لاکچری یکی از هتل شمال شهر تهران همراه با مدیر برنامه‌اش در نشستی شبانه با مدیرعامل وقت آبی‌ها به گفتگو پرداخت و در جلسه یک ساعته برای حضور دو ساله در این تیم توافق کرد و نهایی شدن این توافق منوط به فسخ قرارداد وی با باشگاه پیکان شد.

درخواست‌های واسعی از پیکان برای فسخ قرارداد آنقدر از سوی پیکانی‌ها نادیده گرفته شد تا وی از بندهایی که در قراردادش وجود داشت استفاده قانونی کرده و این قرارداد را یکطرفه فسخ کند. انتظار می‌رفت بعد از فسخ یکطرفه این قرارداد، استقلالی‌ها بلافاصله توافق قبلی را به جریان انداخته و واسعی را آبی پوش کنند که در نهایت این اتفاق نیفتاد.

واسعی که حتی در زمان حضورش در پیکان مدعی شده بود استقلالی است و از علاقمندی اش برای حضور در این تیم پرده برداشته بود، بعد از فسخ یکطرفه نیز بارها برای مسئولان این باشگاه پیغام فرستاد و امضای قراردادش را پیگیری کرد. وی حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و بارها مصاحبه کرد و اعلام داشت در انتظار تماس استقلالی‌هاست که هرگز این تماس اتفاق نیفتاد.

در این مدت مدیریت باشگاه (به صورت موقت) به احمد مددی سپرده شده بود و وی بنا به ادعای پیکانی‌ها مبنی بر غیر قانونی بودن فسخ یکطرفه تا روشن شدن وضعیت دست نگه داشت و حتی در اظهار نظری اعلام کرده بود؛ «درباره واسعی باید بگویم، مدیران پیکان به من گفتند فسخ او مشکل دارد. تا من در خصوص فسخ او مطمئن نشوم، با او وارد مذاکره نمی‌شوم.»

تعلل استقلالی‌ها در توافق نهایی با واسعی باعث شد تا تراکتوری‌ها گوی سبقت را از آنها ربوده و این بازیکن را به خدمت بگیرند تا بازیکنی که علاقه زیادی به حضور در جمع آبی پوشان داشت و این تیم سال‌ها در پست او احساس خلاء می‌کرد، به یکی از مدعیان قهرمانی فصل جدید بپیوندد.

اکبر محمدی در گفتگو با یکی از برنامه‌های زنده رادیویی با بیان این موضوع که: «قرار بود مذاکره‌ای داشته باشیم و یک تصمیم خوب برای باشگاه و سعید (واسعی) بگیریم. او علاقه مند بود که راهی استقلال شود ولی مدیران آنها هیچ تلاشی برای انجام مذاکره از خود نشان ندادند»، بر تعلل استقلالی‌ها در جذب این بازیکن صحه گذاشت و این نشان داد شاید مدیریت جدید استقلال علاقه‌ای به حضور واسعی نداشته باشد.

رشید مظاهری یکی دیگر از بازیکنان مهمی است که آبی‌ها در این فصل به خدمت گرفتند. مظاهری در پستی جذب شد که استقلالی‌ها با وجود در اختیار داشتن یک بازیکن باتجربه در این پست، فصل گذشته از آنجا آسیب پذیر نشان داده بودند. به نظر می‌رسید حضور همزمان مظاهری و حسینی در استقلال بتواند با گرم کردن بازار رقابت آخرین سنگر این تیم را به نقطه قوت آن بدل کند.

مظاهری هم که به صورت یکطرفه قراردادش را با تراکتوری‌ها فسخ کرده بود با شکایت آنها روبرو شده است و در تمام این مدت او در جلساتی مربوط به این شکایت در کمیته‌های مختلف فدراسیون فوتبال حضور می‌یافت. با اینکه مظاهری دیگر بازیکن استقلال شده بود و انتظار داشت در این نشست‌ها از سوی مدیران این باشگاه همراهی و حمایت شود، اما این انتظارها برآورده نشد.

با اینکه رأی نهایی از سوی کمیته انضباطی صادر نشده است، اما گمانه زنی‌های نزدیک به واقعیت گویای این مطلب است که احتمالاً محرومیتی در انتظار مظاهری است، مگر آنکه او راضی به بازگشت به تبریز شود.

مشابه عدم حمایت مجموعه باشگاه استقلال از واسعی در پروسه حضور او در این تیم، به نوعی دیگر در مورد رشید مظاهری هم به چشم می‌خورد تا این سوال پیش آید که آیا درباره این دو بازیکن جدید و تأثیرگذار کاملاً به صورت اتفاقی دو اشتباه مشابه صورت گرفته یا رویکرد مدیریت باشگاه نسبت به این دو بازیکن تغییر کرده و تعمدی برای عدم حضور یا بازی نکردن آنها در لیگ بیستم برای استقلال در کار بوده است.

اینکه آنها یک اشتباه را دو بار تکرار کردند یا آگاهانه مسیر باشگاه خود را انتخاب کردند چندان تفاوتی ندارد و نکته جالب اینجاست که در هر دو مورد که آبی‌ها متضرر می‌شوند، در نقطه مقابل تراکتور سود می‌کند.