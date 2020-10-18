به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق نشست مشترکی را با «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان این کشور برگزار کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان نشست مذکور توافق کردند تا به منظور تحقیق پیرامون ابعاد مختلف جنایت اخیر در استان صلاح الدین یک کمیته حقیقت یاب تشکیل دهند.

این در حالی است که استانداری صلاح الدین نیز یک تیم تحقیقاتی برای بررسی ابعاد جنایت صلاح الدین تشکیل داده است.

از سوی دیگر، در همین زمینه نیز مشاور امنیت ملی عراق با استاندار صلاح الدین رایزنی‌هایی را انجام داده است.

گروه‌های تروریستی اخیراً در جنایتی فجیع ۸ تن از ۱۲ نفری را که پیشتر در استان صلاح الدین ربوده بودند، تیرباران کردند. سرنوشت ۴ شهروند ربوده شده دیگر هنوز مشخص نیست.