بلیط هواپیما کیش چارتر بخریم یا سیستمی؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر قصد خرید بلیط هواپیما کیش را دارید دست نگه دارید! به شما پیشنهاد می‌کنیم قبل از خرید این مطلب را مطالعه کنید تا به خوبی با بلیط هواپیما این مسیر پروازی آشنا شوید و سپس اقدام به خرید کنید.

انواع بلیط هواپیما کیش

بلیط هواپیما کیش دارای سه نوع سیستمی، چارتر و لحظه آخری است که در ادامه به معرفی هر یک می‌پردازیم.

بلیط چارتر کیش

زمانی که صحبت از سفر به کیش به میان می‌آید، بلیط چارتر کیش بیشتر از هر نوع دیگر خودنمایی می‌کند. مسیری مانند کیش به علت محبوبیت بسیار آن در نزد گردشگران، مسافران زیادی دارد و چارترکنندگان فراوانی در این مسیر پروازی فعالیت می‌کنند.

بلیط چارتر با پیش‌خرید کردن تمام بلیط‌های یک هواپیما توسط چارترکننده و در یک مسیر پروازی پرتردد به وجود می‌آید. مسئولیت قیمت‌گذاری و فروش این بلیط دست آژانس چارترکننده است. از این رو با نوسان قیمتی زیادی روبه‌رو است. به طور مثال، هم‌زمان با فصل سفر به کیش و برپایی فستیوال‌ها و رویدادهای گوناگون در این جزیره، قیمت بلیط چارتر کیش گران می‌شود؛ اما در ایامی که از حجم مسافران کاسته می‌شود، قیمت این بلیط رو به ارزانی می‌رود.

بلیط سیستمی کیش

مسافرانی که برای انجام قرارهای مهم کاری و یا غیره با هواپیما به کیش سفر می‌کنند، از تأخیر در پرواز گریزان هستند. به همین خاطر بیشتر به سمت بلیط سیستمی کیش می‌روند. برنامه پروازی بلیط سیستمی زودتر به دست کادر پرواز می‌رسد و تأخیری پرواز کمتر است.

بلیط سیستمی به‌صورت مستقیم توسط شرکت‌های هواپیمایی، قیمت‌گذاری شده است که فروش آن را هم برعهده گرفته‌اند. قیمت این نوع بلیط معمولاً ثابت است و مسافران کمتر شاهد نوسان قیمتی آن هستند؛ اما با نزدیک‌شدن به ساعات پرواز، نرخ آن ممکن است گران‌تر شود.

بلیط لحظه آخری کیش

افراد اهل سفر قبل از خرید بلیط هواپیما، ابتدا به سراغ بلیط لحظه آخری می‌روند و آن را اول از همه چک می‌کنند. بلیط لحظه آخری در واقع همان بلیط‌های چارتر و سیستمی هستند که به فروش نرفته‌اند و در همان روز اگر به فروش نرسند، سوخت می‌شوند. از این رو به بلیط لحظه آخری، بلیط روز هم گفته می‌شود.

اگر کمی شانس با شما یار باشد می‌توانید بلیط لحظه آخری کیش را ارزان بخرید. البته ارزانی یا گرانی این نوع بلیط را حجم مسافران تعیین می‌کند. چنانچه در ایام مسافرخیز اقدام به خریداری بلیط لحظه آخری کنید، با قیمت زیادی مواجه می‌شوید؛ اما در ایام کم مسافر، ایرلاین‌ها و چارترکنندگان برای ترغیب مسافران به سفر، قیمت آن را کاهش می‌دهند.

مسافران جزیره کیش می‌توانند با مراجعه به سایت ره بال آسمان، بلیط هواپیما کیش را در هر زمان از شبانه‌روز خریداری کنند.

بهترین قیمت بلیط هواپیما کیش

ارزان‌ترین قیمت بلیط هواپیما کیش

همه مسافران دوست دارند که سفری ارزان به کیش را تجربه کنند؛ اما این امر نیازمند شناخت عوامل تأثیرگذار بر محدوده قیمتی بلیط هواپیما کیش است. ازجمله فاکتورهای تأثیرگذار، می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

۱. نوع بلیط (چارتر، سیستمی و لحظه آخری)

۲. کلاس پروازی (اکونومی و بیزینس کلاس)

۳. فصل سفر (زمان اوج سفر یا زمان کاهش مسافران به کیش)

۴. فاصله مبدأ تا مقصد

۵. زمان پرواز

در فصول کم سفر به کیش، این احتمال وجود دارد که بتوانید با قیمتی پایین‌تر، خدمات متمایزی دریافت کنید.

بهترین زمان خرید بلیط ارزان هواپیما کیش

کیش یکی از شهرهای پر رفت‌وآمد ایران است و هدف مسافران برای سفر به آن با یکدیگر تفاوت دارد. همین موضوع به شلوغی و تقاضا بالا بلیط هواپیما کیش دامن زده است. بسیاری برای انجام قرارهای کاری و تجاری به این جزیره سفر کرده و در مقابل عده‌ای کیش را به عنوان مقصد تفریحی و خرید انتخاب می‌کنند.

شاید انتخاب بهترین زمان خرید بلیط ارزان هواپیما کیش کمی سخت باشد؛ اما اگر کمی هوشمندانه عمل کنید، شدنی است. پروازهای نیمه‌شب و صبح زود، روزهای وسط هفته و ایام غیر تعطیل و فصل تابستان زمان مناسبی برای خرید ارزان بلیط هواپیما کیش است.

فرودگاه بین‌المللی کیش

فرودگاه بین‌المللی کیش که سالانه هزاران مسافر در آن جابه‌جا می‌شوند، یکی از پررفت‌وآمدترین فرودگاه‌های کشور است. این فرودگاه در مسیرهای پروازی داخلی و خارجی فعالیت دارد که ترمینال شماره یک برای پروازهای خروجی و ترمینال شماره دو برای پروازهای ورودی است.

مسیر پروازهای داخلی فرودگاه بین‌المللی کیش شامل تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، بندرعباس، کرمان، اهواز، تبریز، یزد، همدان، بوشهر، رشت، کرمانشاه، ساری، کاشان، گرگان، جم، عسلویه، ارومیه و سنندج می‌شود.

مسیر پروازی خارجی فرودگاه بین‌المللی کیش شامل شهرهای دبی و مسقط است.

ایرلاین‌هایی که در این مسیر پروازی فعالیت دارند

از جمله ایرلاین‌هایی که در مسیر پروازی کیش فعال هستند می‌توان به کیش ایر، ایران ایرتور، آتا، کاسپین، آسمان، کارون، ماهان، معراج، قشم، سپهران، تابان و زاگرس اشاره کرد.

مسیرهای پُرتردد پرواز کیش

از مسیرهای پرتردد که پروازهای متعددی به کیش دارند می‌توان به تهران کیش، اصفهان کیش، شیراز کیش، بندرعباس کیش، ساری کیش، تبریز کیش، کرمان کیش، مشهد کیش، گرگان کیش، یزد کیش، اهواز کیش، رشت کیش و غیره اشاره کرد.

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روش‌های خرید بلیط هواپیما کیش

خرید آنلاین بلیط هواپیما کیش از ره بال آسمان

خرید آنلاین بلیط هواپیما کیش، در حال حاضر بهترین شیوه‌ای است که هر مسافر می‌تواند آن را انتخاب کند. با خرید اینترنتی دیگر نیازی به حضور در آژانس مسافرتی نیست و به آسانی در خانه امکان دریافت بلیط هواپیما مهیا می‌شود. سایت ره بال آسمان یکی از سایت‌های مطمئن جهت خرید انواع بلیط هواپیما است که مسافران با مراجعه به آن می‌توانند به راحتی خرید خود را انجام دهند.

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