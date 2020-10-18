به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «چهل تیکه»، امیر نیکیار بازیگر و سینما و تلویزیون که در بین مخاطبان تلویزیون به خاطر بازی شخصیت «آقا نیکی» شناخته شده است یکشنبه ۲۷ مهرماه مهمان برنامه تلویزیونی «چهل تیکه» خواهد شد.

«چهل تیکه» همانند هفته‌های گذشته پخش خود را از روز شنبه با گلچین برنامه آغاز کرده و امروز یکشنبه میزبان امیر نیکیار و بهروز مقدم مجری پیشکسوت تلویزیون خواهد بود.

دوشنبه ۲۸ مهرماه مهدی ظهوریان، سه شنبه ۲۹ مهرماه اصغر سمسار زاده بازیگر تئاتر، رادیو، سینما و تلویزیون مهمان برنامه خواهند شد و چهارشنبه ۳۰ مهرماه گلچین برنامه، قسمت مربوط به سیروس مقدم پخش می‌شود.

روز پنجشنبه ۱ آبان ماه رامین ناصرنصیر بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون به «چهل تیکه» خواهد آمد و بالاخره در آخرین روز هفته، جمعه ۲ آبان ماه تورج نصر صداپیشه، گوینده و بازیگر سینما و تلویزیون که بیشتر در بین مخاطبان تلویزیون به خاطر صداپیشگی نقش «لورل» در مجموعه فیلم‌های «لورل و هاردی» معروف است مهمان «چهل تیکه» خواهند شد.

برنامه تلویزیونی «چهل‌تیکه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی الهام حاتمی و اجرای محمدرضا علیمردانی از شنبه تا روز جمعه در ساعت ۲۳ شب از شبکه نسیم پخش خواهد شد.