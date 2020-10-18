به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پیش از این به‌روزرسانی‌های حجیم و وقت گیر ویندوز ۱۰ که ساعت‌ها وقت کاربران را تلف می‌کرد به اعتراض گسترده آنها منجر شده بود و حالا برخی کاربران گزارش کرده‌اند که ویندوز ۱۰ به زور و به طور ناگهانی راه اندازی مجدد می‌شود تا لینک‌های بارگذاری اپلیکیشن‌های تحت وب آفیس در مرورگر اینترنتی اج ظاهر شود و کاربران برای نصب آنها اقدام کنند.

پیش از این نوع تغییرات تنها بر روی رایانه‌های کاربران توسعه دهنده ویندوز انجام می‌شد و همه گیر نبود. ولی این بار بر روی تمامی نسخه‌های ویندوز ۱۰ به وقوع پیوسته و باعث نارضایتی شده است.

البته نصب این اپلیکیشن‌ها موجب اشغال ظرفیت بیشتری از حافظه یا مصرف شدن دیگر منابع نمی‌شود. ولی انتخابی بودن نصب آنها تا به امروز و اجباری شدن این روند بدون جلب رضایت کاربران امری است که با مقاومت افراد مواجه شده است.

کاربران معترض در شرایطی که مایکروسافت در برابر اعتراض‌های آنها سکوت کرده، می‌گویند این به‌روزرسانی‌های اجباری نشان می‌دهد افراد بر روی رایانه‌های مجهز به ویندوز ۱۰ کنترل چندانی ندارند و لذا امنیت و حریم شخصی افراد در صورت نصب ویندوز ۱۰ حفظ نمی‌شود.