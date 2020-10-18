دومین پزشک مدافع سلامت کاشانی بر اثر ابتلا به «کووید ۱۹» درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد زارع جوشقانی از پزشکان حاذق و خوشنام کاشانی و رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی کاشان در اثر ابتلاء به ویروس منحوس کرونا صبح امروز و در اولین روز از ماه ربیع الاول جان به جان آفرین تسلیم کرد و مردم کاشان را در فراق خود به سوگ نشاند.

زنده یاد زارع عضو هیئات امنای دانشگاه علوم پزشکی کاشان است که در زمان تصدی خود بر ریاست این دانشگاه در بین سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۴ سرمنشا ء خدمات ارزنده و ماندگاری برای این مجموعه و مردم دیار نخستین‌ها کاشان بود.

دکتر زارع متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه و استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران بودند که بیست و سوم بهمن سال گذشته با حکم دکتر علیرضا زالی رئیس این دانشگاه به عنوان رئیس بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران انتخاب و تا لحظه عروج در راه خدمت به مردم صادقانه تلاش و مجاهدت کرد.

شایان ذکر است دکتر محمد زارع جوشقانی بعد از دکتر مجید فرهاد دومین پزشک کاشانی است که در میدان مبارزه با ویروس منحوس کرونا و در راه خدمت به مردم به دیدار معبود شتافت.

خبرگزاری مهر این ضایعه جانگداز را به خانواده این پزشک خدوم، مردم کاشان و سایر هموطنان عزیز ایران زمین تسلیت عرض می‌کند.

گفتنی است در پی شهادت دکتر محمد زارع جوشقانی سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

طوفان بلاخیز کرونا در ماه‌های اخیر با وجود تلاش شبانه روزی همکارانمان در سراسر کشور جان تعداد قابل توجهی از هموطنان عزیزمان را گرفت.



در این بلا، مدافعین رشید سلامت نیز بی گزند نماندند و صدها نفر از جان برکفان خدمتگزارمان در نظام سلامت مبتلا، بستری و ده‌ها نفر به خیل شهدا پیوستند که هر روز خبر جانگداز از دست رفتن عزیزی از این گروه فداکار داغ تازهای بر دل اینجانب و همکارانم مینهد.



متأسفانه امروز در سوگ یکی از همکاران صدیق دیگرمان نشستیم و دکتر محمد زارع چشم پزشک فداکار، اخوی دو شهید بزرگوار و رئیس محترم بیمارستان شهید لبافی نژاد را پس از ابتلاء به بیماری COVID-19 از دست دادیم. وی که سال‌ها در سنگرهای متعدد در خدمت نظام سلامت بود و در این ایام نیز از هر کوششی جهت خدمت به بیماران کرونایی دریغ نورزید.



ضمن تسلیت به جامعه پزشکی و خانواده محترمش و درود به روح بلند همه شهدای مدافع سلامت برای وی همنشینی با سالار شهیدان در کنار دو شهید بزرگوارش و برای خانواده ارجمندش صبوری و اجر بی پایان آرزومندم.



