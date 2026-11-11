به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خیرخواه با اعلام آغاز برداشت زعفران در مزارع شهرستان قزوین اظهار کرد: امسال این محصول در سطح ۴۱ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کشت شده و متوسط عملکرد آن حدود سه کیلوگرم در هکتار است.

وی با اشاره به ویژگی‌های زعفران افزود: نیاز آبی پایین، ارزش اقتصادی بالا و سازگاری با شرایط کم‌آبی، این محصول را به یکی از گزینه‌های مناسب برای توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر تبدیل کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با بیان اینکه کشت زعفران به فضای محدودی نیاز دارد، تصریح کرد: قابلیت کشت در مناطق مختلف، کاربردهای متنوع و تقاضای پایدار در بازار از دیگر مزیت‌های این محصول است.

خیرخواه خاطرنشان کرد: توسعه کشت زعفران می‌تواند زمینه افزایش درآمد کشاورزان و بهره‌برداران را فراهم کند و در شرایط محدودیت منابع آبی، به تنوع‌بخشی به الگوی کشت منطقه کمک کند.