میترا عقیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت تشدید نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع گاز مایع اظهار کرد: نظارت بر فرآیند تولید، بازرسی و توزیع سیلندرهای گاز مایع با هدف ارتقای ایمنی عمومی و پیشگیری از حوادث احتمالی، در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران و ادارات کل استاندارد استان‌ها قرار دارد.

وی با بیان اینکه گاز مایع (LPG) در تأمین انرژی بخش‌های خانگی، صنعتی و خدماتی نقش دارد، افزود: با توجه به محدودیت‌های فصلی، افزایش تقاضا به‌ویژه در ماه‌های سرد سال و اهمیت ایمنی در زنجیره تأمین، مسئولیت نظارتی سازمان ملی استاندارد در زمینه کنترل کیفیت و انطباق سیلندرها و تأسیسات سیلندرپرکنی با الزامات استانداردهای ملی افزایش می‌یابد.

کنترل فنی سیلندرها برای پیشگیری از حوادث

مدیرکل استاندارد استان قزوین با تشریح محورهای نظارتی این اداره کل گفت: کنترل کیفیت سیلندرها در مراحل تولید، انجام آزمون‌های فنی، بازرسی‌های دوره‌ای و ارزیابی وضعیت ظاهری و عملکردی آن‌ها، در کنار نظارت بر توزیع و عرضه سیلندرهای استاندارد، نقش مؤثری در کاهش خطرات ناشی از نشت گاز، خوردگی، فرسودگی و نقص تجهیزات دارد.

عقیلی افزود: نظارت بر کیفیت شیرآلات و اتصالات، اطمینان از رعایت الزامات فنی در فرآیند شارژ و جلوگیری از عرضه و استفاده از سیلندرهای معیوب، فرسوده یا فاقد شرایط ایمنی نیز از دیگر محورهای مهم در مدیریت ایمنی زنجیره توزیع گاز مایع است.

وی با اشاره به فرآیند صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد تصریح کرد: بازرسی‌های ادواری سالانه از مراکز خدماتی، جایگاه‌ها و تأسیسات سیلندرپرکنی گاز مایع انجام می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان قزوین تأکید کرد: توزیع گاز مایع سیلندری برای استفاده در خودرو به‌عنوان سوخت ممنوع است و مسئولیت عواقب ناشی از مصرف غیرقانونی آن بر عهده مصرف‌کننده خواهد بود.

عقیلی همچنین با اشاره به اجباری بودن استاندارد خدمات جایگاه‌ها و تأسیسات سیلندرپرکنی گاز مایع خاطرنشان کرد: تولید، تمرکز، عرضه و فروش مخازن گاز مایع بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ممنوع است.

وی در پایان، تحقق اهداف نظارتی را نیازمند همکاری مستمر اداره کل استاندارد با دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تولیدکنندگان، شرکت‌های توزیع گاز مایع، تشکل‌های تخصصی صنعت و شرکت‌های بازرسی تأییدصلاحیت‌شده دانست.