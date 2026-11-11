به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه مانور عملیات زمستانی فرودگاه مشهد در راستای ارتقای سطح آمادگی عملیاتی فرودگاه در فصل سرما و اطمینان از توانمندی تجهیزات فرودگاه‌ و شرکت‌های هندلینگ‌کننده به‌منظور مدیریت شرایط نامساعد جوی برگزار شد.

در این مانور، میزان آمادگی نیروهای عملیاتی، هماهنگی و تعامل میان واحدهای مختلف، نحوه به‌کارگیری تجهیزات و عملکرد ماشین‌آلات برف‌روبی و یخ‌زدایی مورد بررسی قرار گرفت تا نقاط قوت و قابل بهبود در اجرای عملیات زمستانی شناسایی شود.

محمود امانی بنی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی در حاشیه برگزاری این مانور با تأکید بر اهمیت آمادگی مستمر مجموعه فرودگاهی برای مواجهه با شرایط جوی زمستان، اظهار کرد: رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و الزامات عملیات زمستانی ابلاغی از سوی شرکت فرودگاه‌ها، از اولویت‌های مهم در مدیریت عملیات فرودگاهی به‌شمار می‌رود.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده اجرای به‌موقع مانورهای عملیاتی، آمادگی تجهیزات و ماشین‌آلات و هماهنگی میان واحدهای مختلف، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت شرایط جوی نامساعد و حفظ ایمنی پروازها دارد.