معرفی نفرات برتر رقابتهای مجازی ووشو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، نخستین دوره مسابقات مجازی در رشته‌های تالو، ساندا و آمادگی جسمانی با حضور بیش از ۷۰۰ نفر و ارسال بیش از ۳ هزار دقیقه فیلم برگزار و در نهایت نفرات برتر معرفی شدند.

پس از تشکیل جلسات مختلف فنی و داوری و بررسی کامل همه فیلم‌های ارسالی، نفرات برتر مسابقات به این شرح انتخاب شدند:

آمادگی جسمانی آقایان

رده سنی نونهالان: ۱- علی پورقاسمی از آذربایجان شرقی ۲- علی نصیری از آذربایجان شرقی ۳- عطا نصیری از آذربایجان شرقی

رده سنی نوجوانان: ۱- امیرعلی کامیابی از تهران ۲- شروین علیجانی از لرستان ۳- علی ولی‌زاده از آذربایجان شرقی

رده سنی جوانان: ۱- رضا فلاحی از البرز

رده سنی بزرگسالان: ۱- ناصر اسلامی از تهران ۲- ایمان برزگر از خراسان جنوبی ۳- مظفر کاویان‌پور از مازندران

آمادگی جسمانی بانوان

رده سنی نونهالان: ۱- نیوشا حق‌زاده اشلق کندی از البرز ۲- آوا حسن‌علی‌زاده از تهران ۳- هلیا حرفتی از تهران

رده سنی نوجوانان: ۱- پانی کلبادی از مازندران ۲- آیلار قنبری سروینه باغی از مازندران ۳- نازنین نرگس رئیسیان از مازندران

رده سنی جوانان: ۱- فاطمه کیانی از هرمزگان ۲- ریحانه جهانی از تهران ۳- زینب دشت‌آبادی از یزد

رده سنی بزرگسالان: ۱- سوگند سینکایی چتن از مازندران ۲- ساناز چراغی از تهران ۳- پریسا عزیزی از البرز

تالو بزرگسالان آقایان

بسته اول (چانگ چوان-دائوشو –گوئن ش و):۱- فاتح حیدریان از کردستان ۲- پوریا قربان‌پور از تهران ۳- میر مهدی آنامقی از آذربایجان غربی

بسته سوم (نان چوان-نن دائو- نن گوئن ):۱- مصطفی حسن‌زاده از فارس ۲- محمدعلی مجیری از اصفهان ۳- مهدی خانی از اصفهان

بسته چهارم (تای چی چوان- تای چی جین): ۱- مهدی اخلاق عالی از فارس ۲- ناصر اسلامی از تهران ۳- رامیار احمدپور از آذربایجان غربی

تالو بزرگسالان بانوان

بسته اول (چانگ چوان-دائوشو –گوئن شو): ۱- مهسا سادات سجادی از اصفهان ۲- زهرا جلیلی پرنی از البرز ۳- نرگس عسگری از تهران

بسته دوم (چانگ چوان-جین شو-چیانگ شو): ۱- منیره پناهی از اصفهان ۲- نوشین محمدپور از آذربایجان غربی ۳- عاطفه کمالی روستا از البرز

بسته چهارم (تای چی چوان- تای چی جین): ۱- مریم طاهری از آذربایجان شرقی ۲- ماه‌نوش سادات موسوی از تهران ۳- آلا عسگری‌فر از خوزستان

تالوی جوانان آقایان

بسته اول (چانگ چوان-دائوشو –گوئن شو): ۱- حسین قبله‌نما مقدم از گیلان ۲- پارسا بهرام‌زاده از البرز ۳- بردیا شیخ بهایی از اصفهان

بسته سوم (نان چوان-نن دائو- نن گوئن): ۱- شاهین بنی طالبی از اصفهان ۲- امیرمهدی پرنده از اصفهان ۳- بنیامین تنی از هرمزگان

تالوی جوانان بانوان

بسته سوم (نان چوان-نن دائو- نن گوئن): ۱- حنانه میرزایی از البرز ۲- حانیه گلشن از اصفهان ۳- الینا صالح نمدی از آذربایجان غربی

بسته چهارم (تای چی چوان- تای چی جین): ۱- هانیه احمدی از چهارمحال و بختیاری ۲- زهرا چهری از کرمانشاه ۳- سحر منوچهرآبادی از کرمانشاه

تالوی نوجوانان آقایان

بسته اول (چانگ چوان-دائوشو –گوئن شو): ۱- امیرعلی فتحیان دستگردی از اصفهان ۲- محمدپارسا مددی از تهران

بسته دوم (چانگ چوان-جین شو-چیانگ شو): ۱- پویا حاتمی از اصفهان ۲- امیرحسین باقرزاده از هرمزگان ۳- محمدصالح عظیمی دستگردی از اصفهان

بسته سوم (نان چوان-نن دائو- نن گوئن): ۱- یونس خدایی از اصفهان ۲- امیرعلی میلابی از تهران ۳- عرفان زارعی از اصفهان

تالوی نوجوانان بانوان

بسته دوم (چانگ چوان-جین شو-چیانگ شو): ۱- نرجس ابراهیمی از تهران ۲- نوا معینی‌فرد از مازندران ۳- زهرا نظری از آذربایجان شرقی

بسته سوم (نان چوان-نن دائو- نن گوئن): ۱- ترنم صادقی از اصفهان ۲- نگار احمدی از اصفهان ۳- فاطمه کریمی دهکردی از چهارمحال و بختیاری

تالوی نونهالان آقایان

بسته اول (چانگ چوان-جین شو): ۱- محمدهادی دهقانی از اصفهان ۲- محمدرضا غرقابی از تهران

بسته دوم (چانگ چوان-چیانگ شو): ۱- ماهان مختارزادگان از اصفهان ۲- محمدحسن حجی‌زاده از خراسان رضوی

بسته سوم (چانگ چوان-دائوشو): ۱- امیررضا طاهری از اصفهان ۲- عرفان رحمت پناه از اصفهان ۳- علی نصیری از آذربایجان شرقی

بسته چهارم (چانگ چوان-گوئن شو): ۱- علی پورقاسمی از آذربایجان شرقی ۲- سامیار صادقی از اصفهان ۳- آریا قربانی از چهارمحال و بختیاری

تالوی نونهالان بانوان

بسته اول (چانگ چوان-جین شو): ۱- ساره حسی مقدم از اصفهان ۲- نیوشا حق‌زاده از البرز ۳- هلنا متینی از تهران

بسته سوم (چانگ چوان-دائوشو): ۱- آنیسا کریمی‌زاد از البرز ۲- ستایش احمدی‌پور از چهارمحال و بختیاری ۳- سارا اکرامی از خراسان رضوی

بسته چهارم (چانگ چوان-گوئن شو): ۱- کیمیا کیوانی از اصفهان ۲- پریا کریمی از تهران ۳- آنا محمدشریفی از اصفهان

ساندای آقایان

رده سنی نوجوانان: ۱- ارشیا مردانی ریلمه از لرستان ۲- شروین علیجانی از لرستان ۳- علیرضا عزیزی از لرستان

رده سنی جوانان: ۱- محمدعلی ایدی‌زاده از ایلام ۲- کیان حصاری از خراسان رضوی ۳- محمد توانا از خراسان رضوی

رده سنی بزرگسالان: ۱- مظفر کاویان‌پور از مازندران ۲- جواد قزلسوفلو از گلستان ۳- پوریا حجازی از آذربایجان غربی

ساندای بانوان

رده سنی نونهالان: ۱- فاطمه جعفری از فارس ۲- ریحانه قاسمی از البرز ۳- حنانه میرزایی از البرز

رده سنی نوجوانان: ۱- مائده رادمند از تهران ۲- منا مرتضوی از مازندران ۳- فاطمه کریمی زارچی از یزد

رده سنی جوانان: ۱- ریحانه جهانی از تهران ۲- فاطمه کیانی از هرمزگان ۳- زهرا مهدی ویرانی از خراسان رضوی

رده سنی بزرگسالان: ۱- ثریا حاجت اردجانی از گیلان ۲- سیده نسیبه میرشهیدی بلالمی از گیلان ۳- زینب خادمی از لرستان